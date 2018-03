Was tun wenn mir mal der Kragen platzt?

Atempause für pflegende Angehörige am 13. März – Herausfordernde Situationen im Umgang mit Demenzkranken gut meistern!

brilon-totallokal: Kai Pöttgen, Pflegedienstleiter im Seniorenzentrum St. Engelbert des Caritasverbandes Brilon, lädt Angehörige von dementiell erkrankten Menschen herzlich zur offenen Angehörigengruppe „Atempause“ ein.

Der Umgang mit dementiell erkrankten Menschen ist für Angehörige eine sehr belastende und herausfordernde Situation, die Angehörige an ihre Belastungsgrenzen bringen kann. Viele Angehörige kennen die Situation, kurz davor zu sein, dass ihnen „der Kragen platzt“. In der Atempause am 13. März möchte Kai Pöttgen aufzeigen, wie man diesen Situationen begegnen kann und hilfreiche Tipps geben, die deeskalierend wirken.

Das Angebot zur Atempause ist kostenlos und findet am Dienstag, 13. März, von 19 bis 20.30 Uhr statt. Ort: Veranstaltungsraum „Stadtblick“ im Seniorenzentrum St. Engelbert, Hohlweg 8, in Brilon. Die Atempause ist ein offenes Angebot. Neue Teilnehmer sind herzlich willkommen. Information unter 02961 9657 414.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon