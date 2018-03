Frühjahrskonzert Musikverein Alme 2018

Brilon-Totallokal: Der Musikverein Alme lädt alle Musikfreunde am Samstag, den 24.03.2018 zum Frühlingskonzert in die Gemeindehalle Alme ein.

brilon-totallokal: Die jüngsten Nachwuchsmusiker, die Bläserklasse der Grundschule Alme, eröffnen den Konzertabend um 19:30 Uhr mit einem eigens für das Konzert eingeübten Stück.

Im Anschluss gestaltet das große Blasorchester den ersten Teil des Konzertabends. Die Musikerinnen und Musiker haben sich in wochenlanger Arbeit vorbereitet und im Rahmen von intensiven Probentagen für den Feinschliff der unterhaltsamen Musikstücke gesorgt.

Durch die abwechslungsreichen Stilrichtungen von Konzertmärschen und Polkas über moderne Blasmusik bis hin zu einem Medley eines populären Videospiels ist für jeden Zuhörer etwas Passendes dabei. Großartige, bekannte Werke wie „Dem deutschen Jäger“, „Miss Marpels Theme“ oder dem Marsch der Kursächsischen Leibgarde, genannt „Der Kesselsdorfer“ dürften vielen Musikfreunden ein Begriff sein. Das diesjährige Programm stellt Musik für jeden Geschmack dar.

Auch das Jugendorchester des Musikvereins spielt unter der Leitung von Volker Hammer klangvolle und bekannte Melodien. Mit den Stücken „Elli Polka“, „Pirates of the Caribbean“ und „Clap your hands and stamp your Feet“ zeigen die Jungmusiker ihr Können.

Gönnen Sie sich einen unterhaltsamen Abend mit Musik und Verköstigung. Nach dem Konzert lädt der Musikverein Alme alle Gäste zum Tanz von DJ Yannic Nagel. Genießen Sie einen schönen Abend mit dem Musikverein Alme.

Auf einen Blick:

24.03.2018 in der Gemeindehalle Alme

18:30 Uhr Einlass

19:30 Uhr Konzertbeginn

Quelle: Christin Vogt

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon