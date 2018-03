Wie Sie jeden Menschen in weniger als 1 Stunde durchschauen

Brilon-Totallokal: Empathie -Training am 24. und 25. März in der VHS Brilon

brilon-totallokal: In diesem VHS-Seminar verbessern wir Ihre emotionale Intelligenz. Sie lernen Ihre eigenen Bedürfnisse und Motive besser kennen und erfahren, wie Sie am besten mit Ihren individuellen Charaktereigenschaften umgehen können. Darüber hinaus trainieren wir, wie Sie den Charakter eines Fremden schnell und zuverlässig „lesen“ und wie Sie Ihre Kommunikation an die individuellen Bedürfnisse anderer Menschen anpassen. Sie lernen, abhängig von der Persönlichkeit Ihres Gegenübers, wie Sie Konflikte vermeiden bzw. konstruktiv lösen, wie Sie Akzeptanz und Kooperation erreichen und wie Sie Kritik so äußern, dass diese möglichst positiv aufgenommen wird.

Das Empathie-Training findet am 24. und 25. März in der VHS Brilon statt. Information und Anmeldung: 02961-6416 oder www.vhs-bmo.de

Quelle: Michael Klaucke / VHS Brilon Marsberg Olsberg – Geschäftsstelle Brilon

