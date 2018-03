Wir sind verantwortlich für Gottes Schöpfung

Brilon-Totallokal: Weltgebetstages 2018 – Frauen aus Surinam regen an zu Dank und Umkehr

brilon-totallokal: Brilon, Gudenhagen, Scharfenberg. An drei Orten feierten insgesamt 137 Frauen den diesjährigen Weltgebetstag. „Seht, alles was Gott gemacht hat, ist wunderbar, ja, sehr gut!“ sangen über 70 Frauen am ersten Freitag im März im Gemeindehaus der katholischen Kirche in Brilon. Das war nur ein Teil des einstündigen Gottesdienstes, der von einem ökumenischen Team aus neun Frauen, anlässlich des Weltgebetstages 2018, vorbereitet wurde. Dieses Jahr stand er unter dem Motto „Gottes Schöpfung ist sehr gut!“. Frauen aus Surinam hatten ihn gestaltet. Surinam ist ein Land in Südamerika. Es liegt zwischen Guyana und Französisch Guyana. Das Land ist ungefähr so groß wie Großbritannien, jedoch leben dort nur so viele Menschen wie in Essen. Dazu kommt noch, dass diese Menschen aus ganz vielen verschiedenen Ländern stammen und ein buntes Mischmasch ergeben, was auch die Bezeichnung der Einwohner Surinams „Moksi“ zeigt. „Moksi“ bedeutet: „gemischt“ und „gemeinsam“.

Das wurde immer wieder im Gottesdienst aufgegriffen. Aus dem Blickwinkel von sieben Surinamesinnen aus verschiedenen Herkunftsländern stellten die Frauen vor, was in Surinam passiert, wie das Land bereichert aber auch wo es teilweise zerstört wird. Gründe für diese Zerstörung Surinams liegen z.B. in der Verseuchung des Wassers oder der Rodung des Dschungels durch den Abbau von Gold und Bauxit. Probleme, die die Menschen Surinams mit vielen anderen Ländern auf der ganzen Welt teilen. „Aber wir müssen bekennen, dass wir uns nicht genug um sie sorgen“, sagte eine Frau im Gottesdienst und forderte die Gemeinde auf: „Lasst uns gemeinsam in unserem Alltag konkrete Wege gehen, um die Schöpfung zu bewahren. Lasst uns unsere Regierungen, Kirchen und Familien in die Pflicht nehmen, die Erde für zukünftige Generationen zu schützen.“ Aktiv beteiligen sich die Briloner Frauen an Projekten in Surinam mit einer Kollekte von 925 Euro. Das Geld kommt Kindern und Frauen in Not zu Gute.



Zum Abschluss des Gottesdienstes wurde mit einem Lied und anschließenden Fürbitten um Vergebung Gottes und die Bewahrung seiner Schöpfung gebeten. Im nächsten Jahr wird der Gottesdienst zum Weltgebetstag von Frauen aus Slowenien vorbereitet.

Bildinformation: Im katholischen Pfarrzentrum schlüpfen Brilonerinnen in die Rollen von Frauen aus Surinam.

Quelle: Kathrin Koppe-Bäumer / Bild:Ilka Neuberger

