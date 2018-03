Kita St. Elisabeth Brilon mit Qualitätsmarke Caruso zertifiziert

Brilon-Totallokal: Kita St. Elisabeth Brilon vom Deutschen Chorverband zertifiziert…

brilon-totallokal: Für ihre besondere Förderung der Kinder in der musikalischen Entwicklung wurde die Kita St. Elisabeth in Brilon Anfang März vom Deutschen Chorverband zertifiziert, berichtet Kitaleitung Manuela Elias.

Kriterien, die bei der Begehung durch die Caruso Fachberaterin in der Praxis in den Blick genommen wurden, waren zuvor dokumentiert und analysiert worden. Das tägliche Singen und Musizieren vollzieht sich in abwechslungsreicher Weise über kreative Stimmspiele bis zum freien Singen mit allen Kindern in kindgerechter Tonhöhe. Dazu sind die Erzieherinnen speziell fortgebildet und viele der Fachkräfte können ein Instrument spielen.

Besonderes Angebot der Kita ist auch der wöchentliche, kostenfreie musikalische Nachmittag für alle interessierten Kinder. Die feierliche Übergabe der Urkunde und Plakette durch Caruso-Fachberaterin Petra Niggemann findet am 24. April statt.

Quelle: Manuela Elias / Kita St. Elisabeth Brilon

