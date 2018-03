Caritasverband Brilon: Kommt und spielt mit uns – Offener Spielnachmittag in der Frühförderung



brilon-totallokal: Zu einem offenen Spielnachmittag lädt das Team der Frühförderung vom Caritasverband Brilon alle Familien ein, die in der Frühförderung sind oder waren und auch jene Eltern und Kinder, die das Angebot kennenlernen möchten. Die jungen Besucher können spielen und basteln, während sich die älteren Gäste bei Kaffee, Kuchen und Waffeln über die Heilpädagogik und Motopädie erkundigen können. Der Spielnachmittag findet am Freitag, 16. März, zwischen 14 und 17 Uhr in den Räumen der Frühförderung im Kreishaus Brilon, 4. Etage, statt.

Weitere Infos unter www.caritas-brilon.de

Quelle: Sandra Wamers / Caritasverband Brilon e.V.

