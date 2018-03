Dirk Wiese MdB besuchte Internationale Handwerksmesse

Brilon-Totallokal: Bei einem Rundgang durch die Ausstellerreihen durfte ein Treffen mit dem Briloner Start-Up „Kekskreator“ nicht fehlen…

brilon-totallokal: Der heimische SPD-Bundestagabgeordnete Dirk Wiese besuchte in dieser Woche die Internationale Handwerksmesse in München. Bei einem Rundgang durch die Ausstellerreihen durfte ein Treffen mit dem Briloner Start-Up „Kekskreator“ nicht fehlen.

Gute Gespräche konnte Dirk Wiese mit den Vertretern der Handwerkskammer Südwestfalen, Präsident Willy Hesse und Hauptgeschäftsführer Meinolf Niemand, führen. Dazu betont

Wiese: „Das Handwerk ist der Grundstein für wirtschaftlichen Erfolg. Besonders im Sauerland und in der Region Südwestfalen ist das Handwerk tief in der Gesellschaft verwurzelt und sorgt für gute Arbeitsplätze. Damit leistet das Handwerk einen wichtigen Beitrag zur Attraktivität unserer Region. Vor diesem Hintergrund freue ich mich besonders, dass ich während der Internationalen Handwerksmesse in München die Vertreter der Handwerkskammer Südwestfalen und Herrn Stapper mit seinem Start-Up Kekskreator treffen konnte.“

Foto (privat) v. l. :Willy Hesse (Präsident der Handwerkskammer Südwestfalen), Gregor Stapper (Kekskreator), Dirk Wiese MdB

Quelle: Irmgard Sander / Wahlkreissekretärin

