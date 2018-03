Hoppecke: Hochsauerländer bringen Musik in den Dschungel

Brilon-Totallokal: Musikverein Hoppecke konzertiert mit Johann Strauss unter dem „Sternenhimmel“

Hoppecke. Am Samstag, den 24. März 2018 findet in der Schützenhalle Hoppecke das 57. Jahreskonzert der Hochsauerländer statt. Unter dem Motto „Ein musikalischer Dschungel“ lädt das Orchester ab 19.30 Uhr gemeinsam mit dem Jugendblasorchester zu einem Konzertabend der besonderen Art ein. Die musikalische Safari hält mit ihrer Mischung aus sinfonischer Blasmusik, böhmischen Klängen, flotten Märschen, modernen Konzertarrangements sowie wunderschönen Melodien aus den Musical Welterfolgen für jeden Musikgeschmack etwas bereit.

So wird der „Favoriten-Marsch“ die Zuhörer am Konzertabend mit einer knatternden Propellermaschine geradewegs durch eine „Wolke Blasmusik“ in den musikalischen Dschungel befördern. Dort angekommen möchten die Melodien von „African Symphonie“ das Publikum verzaubern, bevor ein strammer Fußmarsch auf der Safari mit dem „River Kwai Marsch“ bewältigt werden muss. Erfrischung aus dem hohen Norden verspricht das Stück „Arrival“ der schwedischen Pop-Legende ABBA. Doch an einem Konzertabend, an dem Wiener Walzermelodien und ein „(Kult-)Hitmedley der 80iger Jahre“ sich treffen, ist ein „Skandal im Sperrbezirk“ auch im wilden Dschungel unter einem „Sternenhimmel“ nicht ausgeschlossen.

Unterstützt werden die Hoppecker Musiker auf ihrer Konzertreise von den kraftvollen Stimmen der Music-Factory Sauerland, die sich als Jugendchor auch über die Grenzen des Sauerlandes hinaus bereits einen Namen gemacht hat.

Ein emotionaler Höhepunkt des Konzerts wird neben den musikalischen Darbietungen vor allem der bevorstehende Dirigentenwechsel sein. Michael Schörmann wird an diesem Abend nach 25 Jahren den Taktstock an seinen Nachfolger weitergeben.

Lassen Sie sich auch in diesem Jahr wieder von einem nicht alltäglichen, abwechslungsreichen Konzertprogramm überraschen und bereisen Sie mit den Hochsauerländern am 24. März auf einer Safari der anderen Art den musikalischen Dschungel in Hoppecke. Der Musikverein Hoppecke freut sich auf Ihren Besuch und heißt Sie herzlich Willkommen.

Quelle: Michaela Voss / Musikverein Hoppecke

