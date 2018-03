Jahreshauptversammlung des Segel- und Wassersport Club Brilon e.V.

Brilon-Totallokal: SWC Brilon „Segel-Neulinge an dieses faszinierende Hobby heranführen…“

brilon-totallokal: Der Segel- und Wassersport Club Brilon e.V. konnte bei seiner Jahreshauptversammlung am 17.02.18 im Hotel „Wiegelmann am Wall“ auf eine lange und gute Segelsaison mit vielen Vereinsaktivitäten zurückblicken. Die Renovierungsarbeiten an der Steganlage konnten im letzten Jahr erfolgreich abgeschlossen werden. Der 1. Vorsitzende Klaus Krämer ließ noch einmal das Jahr 2017 Revue passieren, und gab einen informativen Überblick über die derzeitigen touristischen Planungen am Diemelsee.

Um den Segelsport im heimischen Raum noch bekannter zu machen, und auch Segel-Neulinge an dieses faszinierende Hobby heranzuführen bietet der SWC Brilon in diesem Jahr eine neue Alternative an. Im Rahmen einer kurzen, aber strukturierten Ausbildung können Interessierte die praktischen Grundlagen des Segelns erlernen, und somit bereits die ersten Erfahrungen auf dem Diemelsee sammeln. Dieser Einstieg wird vom SWC Brilon e.V. kostenlos angeboten. Ein erster Ausbildungstermin wird voraussichtlich am 20.05.18 stattfinden. Der SWC bittet alle Interessenten sich auf der Vereinshomepage www.swc-brilon.de zu informieren, und sich entsprechend anzumelden.

Nach dem ausführlichen Bericht des Fahrtenwarts Meinolf Lutter und dem detaillierten Kassenbericht der Schatzmeisterin Monika Santagada, wurden bei den satzungsbedingten Vorstandswahlen der 2. Vorsitzende Ralf Weigelt, und der Schriftführer Wilfried Tuschen für den nächsten 2 Jahre einstimmig wiedergewählt. Neben Dirk Meier wird im Jahr 2018 Christoph Wittebrock die Kasse prüfen.

Für das Jahr 2018 sind wieder einige Regatten auf dem Diemelsee und ein gemeinsamer Hochseetörn geplant.

Bild: Der Vorstand des SWC-Brilon e.V.: v.li. Ralf Weigelt 2. Vors.), Klaus Krämer, (1. Vors.), Meinolf Lutter (Fahrtenwart) Monika Santagada (Schatzmeisterin)

