Thomas Borchert live in Brilon

Brilon-Totallokal: „Borchert beflügelt“ – ein Programm zum dahinschmelzen

brilon-totallokal: Der Musicalstar Thomas Borchert präsentiert sein aktuelles Programm „Borchert beflügelt“ am Freitag, 23. März 2018 um 20.00 Uhr im Briloner Bürgerzentrum. In seinen sehr persönlichen Liedern und Geschichten spiegelt sich das Leben in allen seinen Facetten wider. Mal ernsthaft-nachdenklich, mal melancholisch-romantisch, aber auch mit einem Augenzwinkern, lässt Borchert tief in seine – und damit auch in unsere eigene Seele schauen.

Der geborene Entertainer und „Piano Man“ kennt musikalisch und sprachlich keine Grenzen, besingt auf Englisch und Deutsch in melodiösen Pop-Balladen und mit energiegeladenen Jazz-, Rock- und Soul-Rhythmen alle nur erdenkliche Lebenslagen und -einsichten und lässt sich immer wieder zu spontanen Improvisationen hinreißen. Thomas Mester (Leiter BWT-Kultour): „Bei ihm gleicht kein Abend dem anderen und eines ist auch für unser Konzert in Brilon sicher: Borchert beflügelt!“

Veranstalter ist die BWT-Brilon Kultour. Hier gibt es auch nähere Informationen unter Tel.: 0 29 61 / 96 99 50 – Tickets sind für 22 Euro (Erwachsene) und 15 Euro (Schüler) bei der Buchhandlung Podszun, der BWT sowie unter www.ticket-regional.de und bei „Die Schatzkiste“ (zzgl. Systemgebühr) erhältlich.

Bild: Der Musicalstar Thomas Borchert ist mit seinem Programm „Borchert beflügelt“ live in Brilon.

Quelle: Thomas Mester / BWT-Brilon Kultour

