Die Stadtwerke Brilon warnen vor unfairen Tricks bei Billig-Tarifen für Strom und Gas

brilon-totallokal: Einen neuen Strom- oder Gasanbieter zu finden ist heute nicht mehr schwer. Auf Vergleichsportalen wie Check 24 oder Verivox wird einem der Wechsel ganz einfach gemacht. Doch Vorsicht: Nicht immer die günstigsten Anbieter auf den ersten Seiten sind auch die beste Wahl! Oftmals werden potentielle Kunden mit erstaunlich hohen Boni angelockt, später wird das Geld aber durch allerlei Tricks wieder reingeholt.

Eine der häufigsten Maschen ist die verdeckte und zumeist exorbitante Preisanpassung nach einer bestimmten Vertragslaufzeit. Wenn ein Stromanbieter seine Preise erhöht, steht den Kunden ein gesetzliches Sonderkündigungsrecht zu. Um eine mögliche Kündigung zu vermeiden, tricksen die Anbieter mit einem mehrseitigen Informationsschreiben, in dem die Preisanpassung dann meist nur in zwei kurzen Sätzen erwähnt und oftmals überlesen wird. Kündigt der Kunden seinen abgeschlossenen Vertrag demnach nicht rechtzeitig, steigen seine Kosten für Strom und Gas im darauffolgenden Jahr deutlich an und das vermeintliche Schnäppchen ist oftmals teurer als das faire Angebot der örtlichen Stadtwerke.

Ihre Stadtwerke stehen für faire und ehrliche Angebote mit Service vor Ort. Die Stadtwerke Brilon bieten ihren Kunden anstelle von undurchsichtigen Bonizahlungen mit anschließenden Preiserhöhungen lieber faire und preiswerte Tarife mit echter Preisgarantie an. Bei Fragen zum Vertrag, der Rechnung oder Änderungswünschen stehen Ihnen unsere Mitarbeiter/innen im Kundencenter in der Keffelker Straße 27 immer gerne Rede und Antwort. Ein persönlicher Ansprechpartner vor Ort ist nicht selbstverständlich, jedoch oftmals sehr hilfreich. Aber auch unsere Online-Portale bieten viele Services, die ohne Probleme von zu Hause aus erledigt werden können. Schauen Sie hierzu gerne auf unsere Internetseite www.stadtwerke-brilon.de.

