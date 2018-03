Ausstellung zum Thema Essen im Rathausfoyer „Hungry Hearts“

Brilon-Totallokal: Am 8. März eröffnete das Künstlerteam „ Circus300“ im Rathausfoyer eine Ausstellung zum Thema Essen

brilon-totallokal: Am 8. März eröffnete das Künstlerteam „ Circus300“, welches aus Karlsruhe in Brilon gastiert, im Rathausfoyer eine Ausstellung zum Thema Essen. Viele Neugierige und Besucher wurden von Dr. Christof Bartsch und von Frau Therese Keßler, der Organisatorin der Vernissage, begrüßt und in die Welt der Kunst eingeleitet. Zu der Gruppe von Künstlern gehören: Simone van Vangermain, Ondine Dietz, Ulrike Tillmann, Herbie Erb und Marcel Vangermai. Sie bedienen sich der multimedialen Kunst in Fotografie, Malerei, Installationen und der Videodarstellung, um den Betrachter in ihre Welt zu entführen. „ Hungry Hearts“ ist eine bildende Kunst zum Thema Essen und stellt den modernen Konsum heutiger Gesellschaft in Frage.

Die Performance, von Ulrike Tillmann vorgestellt, verleitete den Besucher zum Nachdenken und ermöglicht das Eintauchen in das menschliche Verhalten in seiner Ernährungsweise. Die Analyse machte deutlich wie Fehlernährung, Umwelteinflüsse und die Fokussierung der menschlichen Sinnesorgane durch Süchte und Unbeherrschtheit, den Körper, die Seele und den Geist negativ beeinträchtigen. Ein künstlerisches Event, die Kultur der Ernährung in Verantwortung zu Überdenken. Im starken Kontrast des historischen Rathauses ist die kryptische Ausstellung einmalig und ungewöhnlich, doch im näheren Betrachten erschließen sich die Zusammenhänge der Thematik.

Die Präsentation wird unterstützt durch BWT- Brilon in der Zusammenarbeit mit dem „ Hotel Restaurant Starke“, Matthias Engels und dem Restaurant „ Jägerhof“, Andreas Piorek, die an diesem Abend auch für kulinarische Gaumenfreuden am Buffet gesorgt haben. Die Umsetzung wurde durch einen großzügigen Beitrag von Frank Tilli TCB Hard- und Software GmbH ermöglicht.

Der Eintritt zu der Ausstellung, die bis zum 19. April stattfindet, ist frei. Geöffnet ist die Tür für Interessierte montags, dienstags, mittwochs und freitags von 8.00 bis 16.30 Uhr, sowie donnerstags von 8.00 bis 18.00 Uhr. Samstags sind auf Anfrage an info@thetshirtgallery.com Sonderöffnungszeiten von 14.00 bis 18.00 Uhr möglich.

Quelle: Katharina Maschka

