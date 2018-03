IG Metall Olsberg fährt zur Hannover Messe

Brilon-Totallokal: Die Messe bündelt alle Schlüsseltechnologien und Kernbereiche der Industrie an einem Ort

brilon-totallokal: Am 24.04.2018 haben die Mitglieder der IG Metall Geschäftsstelle Olsberg die Möglichkeit die Hannover Messe zu besuchen. Die Messe bündelt alle Schlüsseltechnologien und Kernbereiche der Industrie an einem Ort – von Forschung und Entwicklung, Industrieautomation und IT über Zulieferung, Produktionstechnologien und Dienstleistungen bis hin zu Energie und Mobilitätstechnologien. Willkommen im globalen Hotspot der Industrie! Partnerland 2018 ist Mexiko.

Auch die IG Metall wird wieder auf der Messe mit einem eigenen Stand, Aktivitäten und Vorträgen vertreten sein. Die Eintrittskarten sowie ein Bustransfer für die Messe werden den IG Metall Mitgliedern der Geschäftsstelle Olsberg kostenlos zur Verfügung gestellt.

Wer mitfahren möchte bitte in der Geschäftsstelle Olsberg anmelden!

Tel.: 02962 / 9746 – 0

Email: olsberg@igmetall.de“

Quelle: Mareike Wiese, IG Metall Olsberg

