Veranstaltung am Mittwoch (14.03.2018) wegen Trauerfall absagt!

brilon-totallokal: Olsberg. Der Verein Herzstück-Familie e.V. begleitet von Krebserkrankung betroffene Familien. Wenn ein Familienmitglied an Krebs erkrankt, greift das tief in alle Beziehungen innerhalb der Familie ein. Besonders Kinder sind häufig überfordert mit der neuen, lebensbedrohlichen Situation in der Familie. „Das Familiensystem verändert sich. Nichts ist mehr, wie es mal war.“, sagt Martina Stuhldreher-Brockhoff, Ansprechpartnerin des Vereins im Sauerland. Das Hauptziel des noch jungen Vereins besteht darin, die Ressourcen und Kompetenzen im familiären System zu stärken, damit die Familie lernt – trotz und mit der Krankheit – zu leben. Kinder sollen Kinder bleiben.

Netzwerke bilden – Bewusstsein schaffen

Neben der Arbeit in und mit den Familien ist es ein besonderes Anliegen des Vereins, über die verschiedenen Krebserkrankungen und Diagnose- und Therapiemöglichkeiten aufzuklären und zu informieren. Am 14. März 2018 um 19 Uhr veranstaltet der Verein gemeinsam mit der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten im Competence-Center der Firma Oventrop (Paul-Oventrop-Straße 1, 59939 Olsberg) einen Informationsabend zum Thema Prostatakrebs.

Das Prostatakarzinom ist die häufigste Krebserkrankung bei Männern und die dritthäufigste Krebstodesursache in den westlichen Industrieländern. Die Zahl der Neuerkrankungen ist in den letzten Jahren stetig gestiegen. Früherkennung rettet hier Leben. Je früher Prostatakrebs diagnostiziert wird, desto größer die Heilungschancen.

Mit Prof. Dr. Markus Graefen, ärztlicher Leiter der Martini-Klinik in Hamburg, hat der Verein Herzstück-Familie e.V. einen ausgewiesenen Fachmann als Referenten für diesen Abned gewinnen können. Prof. Dr. Graefen informiert ausführlich über „Diagnose und Therapien des Prostatakarzinoms 2018“. Mit ca. 2.400 Prostatakrebsoperationen pro Jahr ist die Martini-Klinik nicht nur deutschlandweit das größte Prostatakarzinomzentrum, sondern auch weltweit die Nummer 1.

Die Veranstaltung ist öffentlich. Es wird um Anmeldung per E-Mail unter anmeldung@vb-bbs.de gebeten.

Weitere Informationen zum Verein Herzstück Familie e.V. unter www.herzstück-familie.de.

