Neues Freizeitangebot: „Sonntagstreffen“

Sonntagstreffen für Unternehmungslustige

brilon-totallokal: Für alle, die Sonntage als zu still und ereignislos empfinden, wollen Mechtild Heitzig (70) und Gernot Hattig (66) ein neues Angebot zur Geselligkeit machen. Beide haben ganz aktuell den Kurs „Fit für das Ehrenamt“ bei der VHS und der Caritas Brilon absolviert. Dabei ist der Plan eines gemeinsamen Angebotes entstanden.

„Was kann ich heute erleben“, haben sich die beiden Briloner gefragt: „Wir haben uns überlegt, dass Gespräche, Spiele, Unternehmungen oder gemeinsame Spaziergänge uns bereichern würden.“ Diese Vorhaben – und gerne auch andere Aktionsideen – möchten Heitzig und Hattig mit anderen teilen. Zu einem ersten, offenen Treffen für gleichgesinnte und unternehmungslustige Bürger laden die Initiatoren am Sonntag, 25. März, ab 14.30 Uhr in das Café CariTasse im St. Engelbert-Zentrum, Hohlweg 8 in Brilon, ein. Das Angebot ist kostenlos. Fragen vorab beantworten Gernot Hattig unter Telefon 0170 – 4305949 und Mechtild Heitzig unter 02961 3942.

Quelle: Sandra Wamers, Caritasverband Brilon e.V.

