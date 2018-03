Olsberg: Bürger „Meinung“ ist gefragt

Brilon-Totallokal: Interessierte Bürgerinnen und Bürger können die Plan-Entwürfe einsehen…

brilon-totallokal: Olsberg. Möglichkeit zur Mitsprache bei den rechtlichen Rahmenbedingungen für Bau-Projekte haben jetzt die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Olsberg: Im Olsberger Rathaus liegen Entwürfe für die 7. Änderung des Flächennutzungsplans im Bereich der Alten Knickhütte in Bigge sowie die Neuaufstellung des Bebauungsplans Nr. 276 „Industriegebiet Alte Knickhütte“ aus. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können die Plan-Entwürfe ab sofort bis einschließlich Montag, 16. April, während der üblichen Öffnungszeiten im 2. Obergeschoss des Rathauses einsehen und bei Bedarf Stellungnahmen abgeben.

Auch im „virtuellen Rathaus“ – auf der Homepage der Stadt Olsberg unter www.olsberg.de – sind die Plan-Entwürfe mitsamt den Erläuterungen in der Rubrik „Bauen & Stadtentwicklung“ zu sehen. Dort haben Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, ihre Stellungnahme online an die Stadt Olsberg zu übermitteln. Die Stellungnahmen fließen anschließend in das Planverfahren ein und werden im Stadtrat behandelt.

Quelle: i.A. Jörg Fröhling, Hochsauerlandwasser GmbH

