Seit 2005: 67,7 Millionen Euro für Weiterentwicklung von Olsberg und Bigge

brilon-totallokal: Olsberg. Beeindruckende Zahlen: Insgesamt 67,7 Mio. Euro sind in den Jahren 2005 bis 2017 in die Weiterentwicklung von Olsberg und Bigge geflossen – in insgesamt 44 Maßnahmen, die im Rahmen des früheren ZentrenKonzeptsOlsberg (ZKO) sowie seiner Vorgänger umgesetzt worden sind.

Diese Zahlen nannte Hubertus Schulte, Leiter des Fachbereichs Bauen und Stadtentwicklung, jetzt in der jüngsten Sitzung des Stadtrates. Hintergrund: Einstimmig haben die Mitglieder des Stadtrates dabei das „ZentrenKonzeptOlsberg 2025 – INSEK“ beschlossen. Die Abkürzung INSEK steht dabei für „Integriertes Stadtentwicklungskonzept Olsberg“. Das Papier soll für Rat und Verwaltung der Stadt Olsberg ab sofort zum Leitfaden für die Weiterentwicklung der Kernstadt mit Olsberg und Bigge werden. Und auch das INSEK selbst ist eine Weiterentwicklung – nämlich aus den Konzepten, die bislang „Richtschnur“ für Projekte in der Innenstadt waren.

Und davon ist bereits jede Menge umgesetzt worden, wie Hubertus Schulte unterstrich – von Großprojekten wie dem Neubau des Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB) oder dem Kreisverkehr in Bigge bis hin zu kleineren Maßnahmen wie etwa dem Umbau des Parkplatzes östlich der Konzerthalle oder der verkehrlichen Neuerschließung der Schule an der Ruhraue. Bis 2025 sollen weitere 63 geplante Maßnahmen folgen – in einem Umfang von 33,6 Millionen Euro. Mit dabei: 25 private Maßnahmen in einem Umfang von 18,4 Millionen Euro. „Dies zeigt, dass die öffentlich angestoßenen Projekte durchaus auch erhebliches privates Engagement auslösen“, betont Bürgermeister Wolfgang Fischer.

Im Unterschied zum vorherigen ZKO wird das INSEK auf neue Bereiche erweitert: Die innerstädtischen Grünanlagen werden zum Kneipp-Erlebnispark weiterentwickelt und auch der Standort des früheren Krankenhauses soll städtebaulich neu geordnet werden. Gleichzeitig werden mit dem neuen Konzept Änderungen im Städtebauförderrecht aufgegriffen.

Interessierte können das „ZentrenKonzeptOlsberg 2025 – INSEK“ auf der Homepage der Stadt Olsberg unter www.olsberg.de herunterladen.

