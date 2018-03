Brilon-Totallokal: Wie können Trotz, Wut und Aggression im Verlauf der Entwicklung eingeordnet werden

brilon-totallokal: Das Familienzentrum St. Martin in Bigge lädt am 17.04.2018 in der Zeit von 14:15 – 15:45 Uhr zu einem Elternnachmittag mit einem Vortrag zum Thema „Trotz und Wut- Welche Grenzen brauchen Kinder?“ ein. Den Vortrag halten wird Frau Pries, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin, von der Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche in Brilon.

Inhaltlich wird es darum gehen, wie Trotz, Wut und Aggression im Verlauf der Entwicklung eingeordnet werden können. Dabei wird ihre Bedeutung für die Selbstständigkeit und Autonomie der Kinder in den Blick genommen. Die Notwendigkeit von Wut und der Umgang mit Gefühlen sollen thematisiert werden. Unter der Frage „Welche Grenzen brauchen Kinder?“ soll gemeinsam mit den Eltern reflektiert werden, wie sie mit Grenzsetzungen umgehen können und was wirkungsvolle Aufforderungen und Konsequenzen ausmachen.

Anmeldungen bitte bis zum 30.03.18 im Familienzentrum St. Martin, Bruchstraße 9d, 59939 Olsberg-Bigge, Telefon: 02962/2165.

Quelle: Marleen Pries, Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche

