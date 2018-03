Zweiter Spieleabend in der Bibliothek voller Erfolg

Brilon-Totallokal: Der Einladung von Stadtbibliothek und Sparkasse Hochsauerland waren am vergangenen Freitag 50 Gäste gefolgt

brilon-totallokal: Zahlreiche Familien und Menschen, die gerne in geselliger Runde spielen, nahmen am 2. Spieleabend in der Briloner Stadtbibliothek teil. Unter dem Motto „Spiel mit!“ konnten die Gäste an 10 verschiedenen Spieltischen neue Gesellschaftsspiele ausprobieren.

Lästiges Spieleanleitung-Lesen entfiel, da das Team der Bibliothek gut vorbereitet war. Über drei Stunden wurde im Erdgeschoss der Bibliothek gezockt. Besonderer Beliebtheit erfreuten sich an dem Abend das Kartenspiel „Happy Birthday“ und das Kinderspiel des Jahres „Ice Cool“. Kooperative 5-Minuten-Spiele und ein kleiner Imbiss rundeten den gelungenen Abend ab. Die einhellige Meinung aller Besucher war: „Eine tolle Aktion für die ganze Familie.“

Bild: Blick auf die verschiedenen Spieltische

