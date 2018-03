Versammlung der „Bürgerhilfe“ Brilon im Katholischen Pfarrzentrum Brilon

Brilon-Totallokal: Am 08. März 2018 fand die diesjährige Mitgliederversammlung der Bürgerhilfe Brilon e.V. im Katholischen Pfarrzentrum Brilon statt.

brilon-totallokal: Der 1. Vorsitzende Dr. Christof Bartsch konnte 29 teilnehmende Mitglieder begrüßen. Zur Mitgliederversammlung war in diesem Jahr die Geschäftsführerin des Städt. Krankenhauses Maria-Hilf im Gesundheitspark Brilon gGmbH, Frau Sonja Drumm, eingeladen. Sie nahm die Gelegenheit wahr, die Versammlung ausführlich über die Angebote des Gesundheitsparkes und seiner in der Zukunft wachsenden Bedeutung für die Region zu informieren. Die Versammlungsteilnehmer lauschten ihren Ausführungen und der erste Vorsitzende bedankte sich bei Frau Drumm für ihre Bereitschaft, an der Mitgliederversammlung teilzunehmen.

Mit Stand Dez. 2017 stieg die Mitgliederzahl der Bürgerhilfe Brilon e.V. auf 221 Mitglieder. Die Anzahl der geleisteten Hilfen sind gegenüber dem Vorjahr konstant geblieben. Der Vorsitzende dankte allen rd. 50 aktiven, ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern für die beachtliche Zahl der Einsätze und geleisteten Helferstunden.

Nach den satzungsgemäßen Vorgaben standen Neuwahlen des Vorstandes und seiner Beisitzer an. Die Versammlung bestätigte durch Wiederwahl alle Mitglieder des bisherigen Vorstandes und seine Beisitzer. So wurde für die kommenden Jahre der Vorstand wie folgt besetzt: Vorsitzender Christof Bartsch, stellvertretender Vorsitzender Reinhard Prange, Kassenführerin Christa Hilkenbach, Schriftführer Udo Adamini

Sie werden auch weiterhin von den Beisitzern Irene Lücke, Ulla Koth und Gerhard Reichelt unterstützt.

Quelle: Udo Adamini, Schriftführer

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon