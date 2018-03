Osterferien-Kinostar – gleich zwei Filme an einem Abend

Brilon-Totallokal: Klettern im Steig und am Fels, Wandern, Biken und Paddeln im Paradies zwischen Briancon und Gap

brilon-totallokal: Am Freitag, 23. März 2018 gibt es das beliebte „Kinostar“ im Doppelpack. Die Sparkasse Hochsauerland zeigt in Kooperation mit dem Kino Willingen um 19.00 Uhr das Familien-Abenteuer „Hilfe, ich habe meine Eltern geschrumpft“ – um 21.00 Uhr läuft das Drama „Wunder“. Einlass ist jeweils 30 Minuten vor Filmbeginn.

Eintritt pro Vorstellung: 7 € – 5 € für Kunden der Sparkasse Hochsauerland, Ticket-Hotline: 02961-7930, Freitag, 23. März 2018 – um 19.00 Uhr

„Hilfe, ich habe meine Eltern geschrumpft“ (Einlass ab 18.30 Uhr) Freitag, 23. März 2018 – um 21.00 Uhr

„Wunder“ (Einlass um 20.30 Uhr) Im Atrium der Sparkasse Hochsauerland, Am Markt 4 in Brilon

Zu den Filmen:

Hilfe, ich habe meine Eltern geschrumpft (Familie, Komödie, Abenteuer, Deutschland 2018)

Für Felix (Oskar Keymer) läuft es eigentlich mittlerweile richtig gut am Otto-Leonhard-Gymnasium, wo noch immer der Geist des gleichnamigen Schulgründers (Otto Waalkes) herumspukt. Doch zu dem wohlwollenden Gespenst gesellt sich zum Leidwesen der Schüler auch der Geist der garstigen ehemaligen Direktorin Hulda Stechbarth (Andrea Sawatzki). Und auch zu Hause liegen die Dinge im Argen: Felix‘ Eltern Peter (Axel Stein) und Sandra (Julia Hartmann) wollen mit ihm nach Dubai ziehen, wo sein Vater ein neues Jobangebot hat. Felix wünscht sich, dass seine Eltern auch mal das tun, was er will, und wie zuvor geht dieser Wunsch prompt in Erfüllung, als Mama und Papa nach einer Begegnung mit der wiederauferstandenen Hulda geschrumpft werden. Fortan muss sich Felix nicht nur um seine winzigen Eltern kümmern, sondern auch erneut die Schule retten, denn Hulda hat die aktuelle Direktorin Dr. Schmitt-Gössenwein (Anja Kling) gefangengenommen und möchte die ganze Schule in ihre Gewalt bringen… FSK: ab 0 Jahre freigegeben

Wunder

Drama, Familie, USA 2017

August Pullman (Jacob Tremblay), der von allen „Auggie“ genannt wird, ist humorvoll, schlau und liebenswert, hat eine tolle Familie und ist dennoch seit seiner Geburt ein Außenseiter. Denn er hat aufgrund eines Gendefektes ein stark entstelltes Gesicht, das es unmöglich erscheinen lässt, dass er auf eine reguläre Schule geht. Stattdessen wird er zu Hause von seiner Mutter Isabel (Julia Roberts) unterrichtet. Als er jedoch zehn Jahre alt wird, diskutieren seine Mutter und sein Vater (Owen Wilson) darüber, ihn nicht vielleicht doch am üblichen Schulbetrieb teilnehmen zu lassen, weshalb er kurz darauf in die fünfte Klasse an der Beecher Prep geht. Dort lernt er trotz anfänglicher Schwierigkeiten, sich mit seinem Äußeren zu arrangieren und findet schnell neue Freunde. Adaption des gleichnamigen Romans von R. J. Palacio aus dem Jahr 2012. FSK: ab 0 Jahre freigegeben

