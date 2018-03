Erfolgreiche Teilnahme an „Jugend Musiziert“

Brilon-Totallokal: Dritter Preis auf Landesebene

brilon-totallokal: Vom 9.3 – 13.3.18 fand in Wuppertal der Landeswettbewerb in Jugend Musiziert statt. Lisette Dietrich aus der Musikschule Hamm und Franziska Dietrich aus der Musikschule Michael Gumenjuk in Brilon nahmen In der Kategorie Klavier und Violoncello der Altersgruppe III teil und konnten sich über 19 von 25 Punkten und einen dritten Preis sehr freuen.

Die beiden Freundinnen haben sich auf einem Kammermusikworkshop im Musikbildungszentrum Bad Fredeburg kennengelernt und verbringen seitdem viel Zeit miteinander. Die Idee an Jugend Musiziert teilzunehmen entstand vor 4 Monaten. Es wurden drei passende Stücke aus verschiedenen Musikepochen ausgewählt (J. C. F. Bach – Sonate in G Dur; G. Fauré- Sicilienne-; W. H. Squire – Dance Rustique- ) und fortan übte jeder für sich die Musikstücke mit ihren Musiklehrern ein. Ab Dezember wurde abwechselnd in Brilon, Hamm und Soest gemeinsam geprobt.

Am 28. Januar fand der Regionalwettbewerb in Bad Fredeburg statt, wo sich die beiden einen 1. Preis mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb erspielten. Diese unerwartete Qualifikation löste große Freude aus und motivierte das Duo zudem. Nun folgten intensive Vorbereitungswochen und Auftritte bei Preisträgerkonzerten in Finnentrop und Soest sowie in der Thomaskirche in Hamm. Gut vorbereitet fuhren die Musiker mit ihren Eltern nach Wuppertal und konnten die Jurie mit ihrem guten Zusammenspiel und sehr schönen Interpretation der Stücke überzeugen.

Ab dann begann die Zeit des Abwartens, da die Ergebnisse erst am darauffolgenden Tag bekannt gegeben wurden. Überglücklich waren die dreizehnjährigen über ihren dritten Preis, den sie sich als Zielmarke gesetzt hatten.

Schon jetzt steht für die beiden fest, dass sie weiter zusammenspielen werden und dabei viel Spaß haben. Konkrete Pläne werden schon geschmiedet.

Quelle: Michael Dietrich

