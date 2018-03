Kulibri e.V. präsentiert Max Uthoff „Gegendarstellung“

Brilon-Totallokal: Max Uthoff war bereits 2011 als noch unbekannter „Newcomer“ bei Kulibri zu Gast.

brilon-totallokal: Kulibri freut sich nun, ihn als einen der bekanntesten Kabarettisten Deutschlands, bei uns begrüßen zu dürfen. Die meisten kennen ihn als Gastgeber der ZDF Kabarett Sendung „Die Anstalt“.

Es gibt keine Armen. Nur Einkommensunerfahrene! Und wer mit dem Strom schwimmt, ist viel schneller am Strand! Heidewitzka, endlich ein Parlament, das logisch besetzt ist. FDP meets AfD oder Neoliberalismus trifft Rechtsnationalismus. Oder noch kürzer: Ursache & Wirkung.

In einer Zeit, in der sich das Kapital benimmt wie Rotz am Backen und Hartz IV oft nur die Fortsetzung von Stirb langsam III ist, gilt mehr denn je: Wer über den Tellerrand sieht, sieht viel mehr von der schmutzigen Tischdecke. Max Uthoff, Träger des Breiten Kreuzes und des Ordens pour la verité, erzählt seine Sicht der Dinge:

Von der Wucht der Behauptung, der guten Stimmung im Restaurant des freien Westens, von Drehzahlmessern, teuflischen Kreisläufen und davon, dass Menschen, die in Schubladen denken, sich schon mal halb aufgeräumt fühlen. Nicht ganz unwahrscheinlich, dass an diesem Abend Teilnehmer der deutschen Politik Erwähnung finden. Wie immer gilt dabei: die Sprache ist die Waffe des Pazifisten.

„Ein erstklassiger Kabarettist“ Stuttgarter Zeitung

„Überragend. So überzeugend böse und zugleich unterhaltsam war im deutschen Kabarett schon lange keiner mehr“ Süddeutsche.de

„Ein geschniegelter Brettl- Stalinist“ Die Welt

Die Karten kosten 17 € im Vorverkauf und 19 € an der Abendkasse

Vorverkauf :

Buchhandlung Podszun,

BWT – Brilon Wirtschaft&Touristik, Derkerestraße 10a

online unter : ticket-regional.de

Freitag, 4. Mai 2018, 20.00 Uhr, Bürgerzentrum Kolpinghaus, Brilon

Quelle: Peter Schmidt, Kulibri e.V.



Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon