Olsberg: Einen Spenden-Scheck über 1.200 Euro für die Bürgerstiftung

brilon-totallokal: Olsberg. Engagiert für den Beruf – und für die gute Sache: Einen Spenden-Scheck über 1.200 Euro für die Bürgerstiftung „Wir in Olsberg“ überreichte jetzt Christoph Dolle, Leiter des Berufsbildungszentrums (bbz) und stv. Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Südwestfalen, an Christina Evers, Vorstandsvorsitzende der Bürgerstiftung, und Bürgermeister Wolfgang Fischer.

Hintergrund: Die Handwerkskammer Südwestfalen begeht in der Olsberger Konzerthalle jährlich ihre „Meisterfeier“. Die Absolventinnen und Absolventen nehmen dann ihre verdienten Meisterbriefe in Empfang – „eine sehr schöne Veranstaltung“, freut sich Christoph Dolle. Und sie hat eine Besonderheit: Die Bäckerfachschule Olpe, in der sich überregional die angehenden Meisterinnen und Meister der Kunst rund um Brot und Brötchen qualifizieren, bietet dann den Gästen gegen eine Spende das spezielle „Meisterbrot“ an – eine Delikatesse, die in der Handwerkskammer einen schon fast legendären Ruf genießt, wie Christoph Dolle weiß.

Den Erlös aus dieser Aktion spendet die Handwerkskammer stets für soziale Zwecke im Kammerbezirk – und in diesem Jahr eben an die Bürgerstiftung „Wir in Olsberg“. „Toll, dass die Handwerkskammer an uns gedacht hat“, freut sich Bürgermeister Wolfgang Fischer, der sich im Stiftungsvorstand engagiert. Die Spendensumme will die Bürgerstiftung nun für ihre Kinder- und Jugendprojekte nutzen, kündigte Vorstandsvorsitzende Christina Evers an – zum Beispiel für das Projekt „Du bist dabei“, das Kindern aus wirtschaftlich schwachen Familien soziale Teilhabe ermöglicht, oder „Olsbergs Beste“, mit dem die Bürgerstiftung das ehrenamtliche Engagement junger Menschen auszeichnet. Die Stiftung wolle damit Aktivitäten für die Zukunftsfähigkeit der Stadt Olsberg fördern, so Christina Evers – und dieses Ziel erreiche man am besten, indem man in Kinder und Jugendliche „investiere“.

Mehr Informationen über die Olsberger Bürgerstiftung gibt es auch unter www.stiftung-wir-in-olsberg.de im Internet.

Foto: Einen Spenden-Scheck über 1.200 Euro für die Bürgerstiftung „Wir in Olsberg“ überreichte Christoph Dolle, Leiter des Berufsbildungszentrums (bbz) und stv. Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Südwestfalen, an Christina Evers, Vorstandsvorsitzende der Bürgerstiftung, und Bürgermeister Wolfgang Fischer (v.li.).

Quelle: i.A. Jörg Fröhling, Hochsauerlandwasser GmbH / Bildnachweis: Stadt Olsberg

