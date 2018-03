REMBE Fachtagung 2018 News, Networking und Expertenaustausch

Brilon-Totallokal: Fachtagung Prozesssicherheit bringt die Großen der deutschen Chemieindustrie nach Brilon

brilon-totallokal: Fast jede Produktionsanlage, egal in welcher Industrie, benötigt Sicherheitseinrichtungen, um sich vor ungewünschtem Überdruck zu schützen. REMBE, Weltmarktführer für diese „Sollbruchstellen“, genannt Berstscheiben, veranstaltet jedes Jahr eine Fachtagung, auf der Experten zu diesem Thema referieren. Das Who-is-Who der deutschen Industrie kommt dann nach Brilon, um die neuesten Technologien, Forschungsergebnisse und Lösungen kennenzulernen.

Dieses Jahr traf man sich Anfang März und diskutierte unter anderem die neue VDI-Richtlinine 2879, die klassische Druckabsicherung im Anlagenbau sowie den Umgang mit Sicherheitsarmaturen in der Großchemie. Mit einem Experimentalvortrag und Live-Versuche wurde der Bogen zwischen Theorie und Praxis gespannt.

Zu den Referenten und Teilnehmern zählten die Verantwortlichen für Betriebssicherheit aus Unternehmen wie Linde, Bayer, Dow und Evonik.

Otto Normalverbraucher kommen mit den REMBE Produkten nicht in Berührung. Innerhalb der Sicherheitsbranche ist das familiengeführte Unternehmen allerdings seit über 45 Jahren weltweit bekannt und erfolgreich. Mit 8 Tochtergesellschaften, z.B. in China und den USA, sind die Sauerländer auch immer nah am Kunden. Rund 200 Mitarbeiter sind aktuell am Standort Brilon tätig, Tendenz stetig steigend.

Bild: Der Experimentalvortrag von Tobias Authmann (Denios) war eines der Highlights der diesjährigen Fachtagung.

Quelle: i.A. Sandra Drawe, REMBE® GmbH Safety + Control

