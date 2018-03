Bürgermeister von Buckow tödlich verunglückt!

Brilon-Totallokal: Durch einen tragischen Verkehrsunfall in der Nacht auf den 08. März 2018 kam Thiemo Seelig ums Leben.

brilon-totallokal: Mit großem Entsetzen wurde der plötzliche Tod von Thiemo Seelig, Bürgermeister der befreundeten Stadt Buckow in der Märkischen Schweiz, im Briloner Rathaus in der letzten Woche aufgenommen. Durch einen tragischen Verkehrsunfall in der Nacht auf den 08. März 2018 kam Thiemo Seelig ums Leben. Seit vielen Jahren prägt ein intensiver Austausch und eine gewachsene Freundschaft das Verhältnis zu Buckow, insbesondere auch zu seinem Bürgermeister Thiemo Seelig, der im November 2011 das Amt vom damaligen verstorbenen Vorgänger Peter Alexander Block übernommen hatte.

Alle, die Thiemo Seelig kannten, stehen unter Schock. Mit 49 Jahren hat er sein Leben verloren. Rat und Verwaltung der Stadt Brilon sprechen den Angehörigen, aber auch der Stadt Buckow, ihr tief empfundenes Beileid aus. Thiemo Seelig wird am kommenden Dienstag, 20. März 2018, in Buckow seine letzte Ruhe finden. Eine kleine Delegation aus Brilon wird an der Trauerfeier teilnehmen. Die Stadt Brilon wird Thiemo Seelig ein ehrendes Andenken bewahren.

