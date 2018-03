Olsberg: Neuer stellvertretender Wehrleiter

Brilon-Totallokal: Marc Stappert neuer stellvertretender Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr in Olsberg

brilon-totallokal: Olsberg. Aktiv im Einsatz für die Bürgerschaft – besonders dann, wenn Leib und Leben in Gefahr sind: Das gilt für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, die sich ehrenamtlich für Sicherheit und Lebensrettung ihrer Mitmenschen in Gefahrensituationen engagieren. Bürgermeister Wolfgang Fischer überreichte jetzt Marc Stappert die Ernennungsurkunde zum stellvertretenden Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr in der Stadt Olsberg. Einstimmig hatte der Stadtrat zuvor Marc Stappert in diese Funktion gewählt, nachdem sich auch die Feuerwehrkameraden in einer Anhörung durch Bürgermeister Fischer für den 38-jährigen Olsberger ausgesprochen hatten. Auch Kreisbrandmeister Bernd Krause hat im Rahmen seines Vorschlagsrechtes Marc Stappert zur Wahl empfohlen.

Gemeinsam mit Wehrleiter Helmut Kreutzmann und Stellvertreter Stefan Kesting führt Marc Stappert – alle drei im Dienstgrad eines Stadtbrandinspektors – damit die Geschicke der Freiwilligen Feuerwehr im Olsberger Stadtgebiet. Marc Stappert bringt jede Menge Erfahrung für dieses wichtige Ehrenamt mit: Seit 1993 engagiert er sich in der Freiwilligen Feuerwehr – über die Jugendfeuerwehr und den Spielmannszug kam er in den aktiven Dienst. Aktuell ist er zudem stellvertretender Löschzugführer des Löschzugs Bigge-Olsberg. Als stellvertretender Wehrleiter folgt er Uwe Schwarz nach. Marc Stappert ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Bürgermeister Wolfgang Fischer gratulierte dem 38-Jährigen zu seiner neuen Aufgabe – und gleichzeitig würdigte er die Bereitschaft, in einer solch wichtigen Funktion Verantwortung für Feuerwehr und Brandschutz im Stadtgebiet zu übernehmen. Zudem dankte der Bürgermeister allen Feuerwehrkameraden für ihren Einsatz: „Das Ehrenamt verdient im Ganzen große Anerkennung – und das der Freiwilligen Feuerwehr im Besonderen.“

Die Wehrleitung ist das Bindeglied zwischen den aktiven Feuerwehr-Kameraden und der Kommune. Außerdem berät sie die Stadtverwaltung in Fragen der Feuerwehr sowie des Brandschutzes. Weitere Aufgabe der Wehrleitung: Sie ist für die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr – inklusive Ausrüstung und Fahrzeugen – zuständig.

Foto: Marc Stappert (mi.) ist neuer stellvertretender Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Olsberg – stv. Wehrleiter Stefan Kesting, Bürgermeister Wolfgang Fischer, Wehrleiter Helmut Kreutzmann und Michael Bause, Löschzugführer des Löschzugs Bigge-Olsberg, gratulieren (v. li.).

Quelle: i.A. Angelika Beuter, Hochsauerlandwasser GmbH / Bildnachweis: Stadt Olsberg

