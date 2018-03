Patrick Sensburg berichtet über den Start der neuen Bundesregierung

Brilon-Totallokal: Sensburg besucht Mitgliederversammlung der CDU Brilon

brilon-totallokal: Der heimische Bundestagsabgeordnete Patrick Sensburg wird am kommenden Freitag, den 23. März 2018 beim CDU-Ortsverband Brilon zu Gast sein und dort über den Start der neuen Bundesregierung berichten. Zuvor steht für den Briloner Ortsverband die Neuwahl eines Geschäftsführers/-in auf der Tagesordnung.

„Nachdem ich in den vergangenen Wochen und Monaten viel über Sondierungsgespräche und Koalitionsverhandlungen berichten musste, bin ich froh, dass ich nun endlich über den Beginn der Regierungsarbeit berichten kann. Wichtig ist nun, dass wir schnell in die Sacharbeit einsteigen und die Dinge anpacken, die in den vergangenen Monaten auf der Strecke geblieben sind“, so Sensburg.

Die Mitgliederversammlung der Briloner CDU beginnt um 19Uhr in Tommys Restaurant im Briloner Kolpinghaus.

Quelle: Stephan Vormann, Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon