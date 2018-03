Preisverleihung „Fensterbauer des Jahres 2018“

Brilon-Totallokal: Richter-Fenster aus Brilon gewinnt Preis in der Kategorie Marketing und Personal

brilon-totallokal: Richter-Fenster aus Brilon ist einer der Preisträger beim bundesweiten Wettbewerb „Fensterbauer des Jahres 2018“. Diesen Preis haben TSM GmbH – Marke Tischler Schreiner, EURO Beschlag Handel AG und Holzmann Medien mit seiner Zeitschriftenmarke GFF ins Leben gerufen, um die handwerklichen Fensterbauer in Deutschland zu stärken.

Moderator Ronny Meyer präsentierte die Preisverleihung in einer Feierstunde für über 60 Gäste am Rande der 48. Baden-Württemberger Fenster- und Haustürentage am 09.03.2018 in Ludwigsburg.

In der Kategorie Marketing und Personal überzeugte das Unternehmen Richter-Fenster in Brilon mit seinem Engagement in der Kampagne „Heimvorteil HSK – Handwerk im Sauerland“. Laudator Dr. Johann Quatmann (Hauptgeschäftsführer des Fachverbands Tischler NRW) stellte in seiner Vorstellung die Wichtigkeit der Fachkräftesicherung vor dem Hintergrund des demographischen Wandels heraus. Die Kampagne hat sich zum Ziel gesetzt, gemeinsam mit Kommunen und Handwerksorganisationen, der Entwicklung des Fachkräftemangels auf Grund von Abwanderung entgegen zu wirken. Heimvorteil HSK möchte die heimischen, aber abgewanderten Fachkräfte ansprechen und ihnen die Optionen einer Rückkehr erklären. Joachim Richter engagiert sich als Sprecher der Briloner Bauhandwerker und spricht die junge Zielgruppe in mehreren Videoclips bodenständig und sympathisch an. Die Jury stellt in diesem Zusammenhang die Bedeutung des Employer Branding im Bereich des Handwerks heraus.

Die Ausschreibung des Wettbewerbs zum „Fensterbauer des Jahres“ richtete sich an alle Mitgliedsbetriebe von Tischler Schreiner Deutschland, die Mitglieder des Fachverbands Glas Fenster Fassade Baden-Württemberg sowie alle Fensterbaubetriebe in Deutschland.

Eine fünfköpfige Jury entschied über die Preisträger:

– Jens Schlaeger (Vorstandsvorsitzender der EBH AG),

– Rainer Prante (Geschäftsführer Meesenburg Großhandel KG),

– Volker Hägele (Landesfachverband Schreinerhandwerk Baden-Württemberg)

– Jan Eiermann (technischer Berater Fachverband Glas Fenster Fassade)

– Reinhold Kober (Chefredakteur des GFF-Magazins)

Das Foto zeigt den Preisträger Joachim Richter (Richter-Fenster) zusammen mit Sandra Schmitt (Projektleiterin Heimvorteil HSK)

Quelle: Joachim Richter, Richter-Fenster

