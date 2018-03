Brilon: Da ist was los – im Frühlingswald …

Brilon-Totallokal: Wir erkunden einen nahegelegenen Frühlings- Buchenwald…

brilon-totallokal: Im Frühling erwacht die Natur und ganz viel Spannendes kann man nun beobachten und erleben, wenn man mit offenen Augen durch den Wald, durch die Natur geht.

Dazu seid Ihr Grundschulkinder der Klassen 1 – 4 in der zweiten Osterferienwoche vom Briloner Heimatbund Semper Idem und vom Museum Museum Haus Hövener herzlich eingeladen.

Wir erkunden einen nahegelegenen Frühlings- Buchenwald und sind unter anderem der Vogelwelt in dieser schönen Jahreszeit auf der Spur. Eine kreative Bastelarbeit rundet unser Naturerlebnis ab. Kommt einfach mit und lasst euch überraschen. Wir treffen uns am 5. April um 14 Uhr im Museum Haus Hövener am Briloner Marktplatz. Spätestens um 17.30 Uhr sind wir wieder am Museum.

Die Kosten betragen 3 € pro Kind incl. Bastelaktion. Das Museum und der Heimatbund Semper Idem halten für jedes teilnehmende Kind noch eine kleine Überraschung bereit.

Eine Rucksackverpflegung und wetterfeste Kleidung, besonders gutes Schuhwerk, habt ihr dabei.

Anmeldungen nimmt das Museum Haus Hövener ab sofort unter 02961-9 63 99 01 und auch per E-Mail unter museum@haus-hoevener.de entgegen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Quelle: Apollonia Held-Wiese Museumsmitarbeiterin im Haus Hövener, zertif. Waldpädagogin

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon