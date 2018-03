Lebensqualität im Alter trotz Krankheit? Geht nicht? Geht doch!!!

Jetzt Sitzplatz reservieren! Tel.: 02961-7800 „Fit bis ins hohe Alter“ – Vortrag (22.03.2018) über das geriatrische Therapiekonzept und moderne Altersmedizin im Krankenhaus Maria-Kilf Brilon

brilon-totallokal: Der Ohrensessel im Wohnzimmer ist nur noch selten gefragt. Warum auch? Schließlich tobt draußen ja das Leben. Verein, Chor, die Kinder und Enkelkinder, Urlaub und Ausflüge stehen auf der Tagesordnung der so genannten Ü 65er. Manchmal bremst allerdings eine Krankheit oder ein Unfall insbesondere ältere Menschen aus. Dies muss aber nicht das Ende der Lebens-Qualität bedeuten. Im Gegenteil, im Krankenhaus Maria Hilf in Brilon kümmert sich das Team der Geriatrie um die Patienten der älteren Generation. Über das Leistungs-Spektrum der so genannten Altersmedizin informiert Facharzt Dr. med. Heinrich Kerkhoff am 22. März 2018 um 18 Uhr im großen Konferenzsaal (4. Etage) des Briloner Krankenhauses. Alle Interessierten, auch Kinder und Enkelkinder, sind dazu herzlich eingeladen.

„Fit bis ins hohe Alter“ – passender kann der Titel des kostenlosen Vortrages kaum sein. Denn wer möchte nicht fit und gesund alt werden. Im besten Falle natürlich kerngesund. Immobilität, Inkontinenz, Demenz, Mangelernährung oder die Folgen eines Sturzes mit Knochenbrüchen, Schlaganfälle, Herzschwäche sowie neurologische Erkrankungen wie das Parkinson Syndrom sind neben anderen aber Erkrankungen, die typische altersmedizinische Probleme mit sich bringen. Es gibt aber eine Lösung, die Geriatrie im Krankenhaus Maria Hilf. Fachärzte, Physio- und Ergotherapeuten, Logopäden, Altenpflege-Fachkräfte und die Experten des Sozialen Dienstes kümmern sich in Kooperation mit Fachpraxen und -abteilungen im Maria Hilf sowie unter Einsatz hochmoderner Technik individuell um ihre Patienten, damit diese schnell wieder ihren Alltag möglichst beschwerdearm genießen können. Auch mögliche psychosoziale Probleme sowie die soziale Situation der Patienten werden in das Konzept einbezogen. Eine Entlastung auch für Angehörige und Pflegende.

Wie diese Therapien ablaufen, wer daran beteiligt ist, welche Therapieformen und -techniken zum Einsatz kommen und welche Patienten unter welchen Voraussetzungen für eine geriatrische Behandlung infrage kommen, darüber wird Dr. med. Heinrich Kerkhoff am 22. März ausführlich informieren und Fragen beantworten. Eine gute Chance, den nächsten Schritt zu gehen auf dem Weg, fit bis ins hohe Alter zu bleiben.

Der Vortrag in Kürze:

Thema: „Fit bis ins hohe Alter“

Referent: Facharzt Dr. med. Heinrich Kerkhoff

Termin: 22.03. März 2018

Uhrzeit: 18 Uhr

Ort: Großer Konferenzraum, 4. Etage, Krankenhaus Maria Hilf Brilon

Ort: Anmeldung Krankenhaus Maria-Hilf Brilon 02961-7800

