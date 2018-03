Nachruf zum Tode von Altpropst Heinrich Prior

Brilon-Totallokal: In der Nacht zum Sonntag verstarb Altpropst Heinrich Prior im Briloner Krankenhaus „Maria Hilf“



Der aus Niedermarsberg stammende Heinrich Prior ist der Propst in der Geschichte Brilons, der drei Nachfolger miterlebt hat. Von 1975 bis 1999 war der Verstorbene in Brilon als Propst tätig und stand der Kath. Propsteigemeinde der Kernstadt vor. Zuletzt hatte er im Seniorenzentrum St. Engelbert seinen priesterlichen Dienst erfüllt. In der Nacht zum Sonntag verstarb der Geistliche im Briloner Krankenhaus „Maria Hilf“. Allen, die trauern und dem Verstorbenen im Dank sich nahe wissen, besonders den Familienangehörigen und der Haushälterin Frau Finger, spreche ich meine Anteilnahme aus. Beten wir für den Verstorbenen und hoffen auf die Erfüllung im österlichen Leben!

Propst Heinrich Prior empfing 1955 die Priesterweihe in Paderborn und war von einer Kirchlichkeit geprägt, die mittlerweile vielen nur noch aus dem Geschichtsbuch und aus Erzählungen bekannt ist. Seine Tätigkeit Militärgeistlicher hat ihn besonders geformt. Mit den Veränderungen in unserem Erzbistum und in den Pfarreien unserer Tage konnte er sich wenig anfreunden. Das Priesterbild hatte sich zudem verändert. Doch das Entscheidende und Prägende ist die Treue in der Freundschaft zu Christus, die sich im alltäglichen Dienst am Menschen, im Gebet und in der Fürsorge erprobt und vertieft.

Bis zuletzt hat er aus dem Brevier, dem Stundengebet der Kirche, und den Rosenkranz für uns gebetet. Möge er im Himmel nicht nur die Fülle des österlichen Lebens erhalten, sondern für uns weiter wirken. Ein treusorgender Vater ist von uns gegangen! Beten wir für ihn! Wir sagen für sein Gebet, für sein caritatives Tun, für sein Ringen und Streiten für die Kirche, für den treuen Dienst durch die Sakramente, für sein Weggeleit vieler Priester in Brilon ein großes DANKE!

Quelle: Propst Dr. Reinhard Richter

Bild: St. Hubertus-Schützenbruderschaft 1417 Brilon / Brilon-Totallokal

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon