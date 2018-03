Ab Dienstag: Streaming ab sofort ohne Geo-Blocking in der ganzen EU

Peter Liese: Im Urlaub die gewohnten Lieblingsserien oder die Bundesliga schauen

brilon-totallokal: Ab Dienstag, den 20. März können bezahlte Online-Dienste wie Netflix, Amazon Prime und andere überall in der EU genutzt werden. Dies gilt auch für Sportangebote von Sky GO, so dass alle Abonnenten die Bundesliga auch im Urlaub verfolgen können. Wer also Urlaub in Spanien macht, kann dort am Strand auch auf das deutsche Angebot seines Streaming Dienstes zugreifen. Dies war bisher wegen des urheberrechtlichen Schutzes durch das Geoblocking nicht möglich. Dies hatte das Europäische Parlament bereits im vergangenen Jahr beschlossen.

Darauf machte der heimische CDU-Europaabgeordnete Dr. Peter Liese aufmerksam. „Die Verbraucher sind die Gewinner. Durch die Verordnung muss niemand mehr während des Urlaubs auf das Staffelfinale der neuen Lieblingsserie oder das Top-Spiel des Lieblingsvereins verzichten. Denn wer zuhause Lieblingsserien, Musik und Sportereignisse abonniert hat, wird diese nun auf Reisen in Europa anschauen und anhören können.“

Quelle: Dieter Berger / Foto: Europabüro

