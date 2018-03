Mit dem Museumsbus zur Kunstausstellung

Brilon-Totallokal: Eindrucksvolle übermalte Werke, die zuvor Fotos waren, werden vom Künstler in der Sonderausstellung des Museums Haus Hövener gezeigt.

brilon-totallokal: Noch bis zum 30.3.2018 haben Schulklassen aus Brilon und aus der Umgebung mit ihren Fachlehrern die Gelegenheit die Kunstausstellung im Museum Haus Hövener „Vom Foto zur Malerei“ des Künstlers Sahin Celikten zu besuchen.

Nicht Leinwand, sondern auf Aluminiumplatten aufgebrachte Fotografie bildet den Malgrund des aus Ostanatolien stammenden Künstlers Sahin Celikten, der in Deutschland lebt und arbeitet. Dabei ist das Foto lediglich grobe Vorgabe dessen, was dort in pastos-flächiger Malerei in realistischer Manier passiert.

Schulklassen von außerhalb können den Museumsbus (öffentlicher Nahverkehr nach 9 Uhr) zum Briloner Marktplatz nutzen. Die Fahrtkosten übernimmt der Briloner Heimatbund Semper Idem, diese werden sofort im Museum erstattet.

Der Eintritt in die Sonderausstellung ist für Schulklassen mit ihren Fachlehrern kostenlos.Das Museum Haus Hövener und der Kunstverein Brilon e.V. freuen sich bis Ende März noch auf viele Besucher.

Öffnungszeiten: Dienstag – Sonntag 11 Uhr – 17 Uhr; auf Anfrage wird das Museum/die Sonderausstellung für Schulklassen und Gruppen auch außerhalb der Öffnungszeiten geöffnet.

Anfrage über Telefon: 02961 – 9 63 99 01, E-Mail: museum@haus-hoevener.de

