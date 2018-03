Schmuck-Design

Brilon-Totallokal: Entwurf und Umsetzung eines individuellen Schmuckstückes

brilon-totallokal: In diesem Kurs der VHS Brilon erhalten die Teilnehmer einen Einblick in die Grundlagen der Goldschmiedekunst und die vielfältigen Möglichkeiten der Schmuckgestaltung. Ziel ist es, dass jeder Teilnehmende unter fachkundiger Anleitung ein eigenes Schmuckstück herstellt.

Der Kurs beginnt mit einer Vorbesprechung am Mittwoch, den 18. April, von 18:00 bis 21:00 Uhr. Die weiteren Kurstage finden anschließend am Freitag, den 27. April, von 18:00 bis 21:00 Uhr sowie am Samstag, den 28. April, von 10:00 bis 17:30 Uhr statt. Kursort für die Vorbesprechung ist das Briloner VHS-Haus, für die Wochenendtermine der Werkraum der Heinrich-Lübke-Schule. Anmeldungen sind telefonisch unter 02961-6416, per Mail unter brilon@vhs-bmo.de sowie online unter www.vhs-bmo.de möglich.

Quelle: Friederike Gretsch, Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon