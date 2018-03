Tennisclub Brilon stellt Weichen für die Zukunft

Brilon-Totallokal: In der diesjährigen Jahreshauptversammlung des Tennisclubs wurden die Weichen für die Zukunft gestellt.

brilon-totallokal: So wurde der Vorstand um drei Beisitzer erweitert um die anstehenden Aufgaben in den kommenden Jahren auf mehreren Schultern zu verteilen. Neu dabei sind Johannes Kahmen (zuständig für öffentliche Anträge), Heiner Hoppe (Breitensportwart) und Alexander Abeler, der vom Geschäftsführer zum Beisitzer wechselt, trotzdem die Aufgaben noch für ein paar Monate weiter ausführen wird, bis die neue Geschäftsführerin Ute Stücher ihr Amt antreten wird. Derzeit befindet sie sich noch in einer Schulung. Conni Warnecke ( Unterstützung der Jugendwartin), Elmar Weber als Platzwart und Stefan Elias, zuständig für die Presse und Öffentlichkeitsarbeit wurden in ihren Ämtern bestätigt, ebenso wie Dietmar Aniol als 1. Vorsitzender und Stefan Deimel als Sportwart für zwei weitere Jahre. Neu im Vorstand ist Karin Dünschede, sie wurde gestern einstimmig als neue Jugendwartin gewählt, nachdem Viktoria Schulz ihr Amt nicht mehr weiter ausüben möchte.

Sportlich gesehen verlief das vergangene Jahr nicht ganz so erfolgreich. Konnten im Jahr 2016 noch 4 Aufstiege gefeiert werden, gab es im vergangenen Jahr lediglich zwei, die Vormittagsdamen und die 1. Damenmannschaft gingen immer als Sieger vom Platz und gehen im kommenden Sommer in der nächsthöheren Klasse an den Start. 9 Seniorenmannschaften werden 2018 für den TC auf Punktejagd gehen.

Die Jugend wird durch 6 Teams vertreten, drei Junioren- (U12, U15, U18) und drei Juniorinnenmannschaften (U12, U15, U18). Am FreeWay Cup nahmen 2017 20 Jugendliche teil, die Spieler/innen reisten von Marsberg bis Großbettingen (Württemberg) an. Ebenso wurde wieder das beliebte Jugendcamp und der ein oder andere Ausflug angeboten.

Wie in jedem Jahr wurden verdiente langjährige Mitglieder geehrt. 25 Jahre Mitglied sind Franz Schäfers, Marie – Luise Lange – Nilius und Lisa Lüke. Seit 30 Jahren im Verein tätig ist Heinz Burlage, für 40-jährige Mitgliedschaft wurden Ute Stücher und Marita Hoppe ausgezeichnet und ein halbes Jahrhundert sind Klaus Buchholz und Helmut Hohmann unserem Verein treu geblieben.

Ebenfalls anwesend war unser neuer Trainer Lukas Pour, er stellte sich den Mitgliedern nochmals kurz vor und beantwortete Fragen zur beginnenden Tätigkeit ab 1. Mai. Zudem wies er auf das nächste Woche (26. – 29. März) anstehende Ostercamp hin, zudem sich noch Jugendliche melden können. Schwerpunkte seiner Arbeit werden wie schon berichtet, die Jugendförderung, das Erwachsenen- bzw. Mannschaftstraining sowie die Kooperation mit Kindergärten und Schulen sein, zu denen erste Kontakte bereits geknüpft wurden.

Das Jugendcamp in den Sommerferien wird, wie von einigen Eltern gewünscht, in der ersten Ferienwoche der Sommerferien stattfinden.

Hinweisen möchten wir jetzt schon auf die Saisoneröffnung im Rahmen der bundesweiten Aktion „Deutschland spielt Tennis“ am 28. April auf der Anlage Zur Jakobuslinde.

Alle Informationen zu den Terminen im kommenden Jahr finden Sie unter www.tc-brilon-1907.de und auf Facebook / TC Brilon.

Quelle: Stefan Elias, TC Brilon 07 e.V.

