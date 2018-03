Dechant Michael Kleineidam feierte in der Keffelke-Kapelle seine Abschiedsmesse

Brilon-Totallokal: Am Hochfest des Hl. Josef konnte Dechant Kleineidam, trotz der kalten Witterung, viele Gläubige aus den Pastoralverbünden Thülen und Brilon zur Festmesse in der Keffelke-Kapelle begrüßen.

brilon-totallokal: In seiner Predigt ging er nochmal auf die vorbildhafte Bescheidenheit des Hl. Josef ein und hob die Bedeutung der christlichen Familien hervor. Er sagte dass er immer gern zu diesem geistlichen Ort, an der Schnittstelle zwischen den Pastoralverbünden Brilon und Thülen, gekommen sei.

Die Freunde der Keffelke-Kapelle bedankten sich bei Dechant Kleineidam und den Helferinnen und Helfern aus Thülen und dem Pfarrverbund für die jahrelange Unterstützung. Der Pastoralverbund Thülen hatte seit dem Jahre 2005 die jährliche Josefsmesse sowie die Maiandachten in Keffelke ausgerichtet und so dazu beigetragen dass sich die Menschen an diesem historischen Ort, schon lange vor dem offiziellen Zusammenschluss, näher gekommen und Freundschaften entstanden sind.

Die Freunde wünschten Pfarrer Kleineidam für die Zukunft in seinem neuen Wirkungskreis im Wendener Land alles erdenklich Gute und überreichten

ihm als kleine Erinnerung an Keffelke ein handgefertigtes Bleiglasbild von der Kapelle.

Quelle: Helmut Mengeringhausen

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon