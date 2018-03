Einen Aussichtsturm am Bulsterkopf zu errichten war ein Thema bei der Mitgliederversammlung des Dorfverein Wülfte

Brilon-Totallokal: Rund 45 Bürgerinnen und Bürger aus Wülfte konnte Ortsvorsteher Erich Canisius zur diesjährigen Mitgliederversammlung des Dorfverein Wülfte im Gasthof Canisius begrüßen

brilon-totallokal: Nach Verlesen der üblichen Regularien gab Erich Canisius einen kurzen Rückblick auf die Aktionen im letzten Jahr. Die Dorferneuerung „Wülfter Straße“ ist abgeschlossen und Erich Canisius hebt positiv hervor, wie gut die Zusammenarbeit mit den Dorfbewohnern und der Straßenbaufirma Friedel Tillmann geklappt hat. In diesem Jahr soll es mit der Dorferneuerung in der Straße „Am Kapellenstein“ weitergehen. Mit Hilfe der ortsansässigen Handwerker ist das Dorfarchiv in der alten Schule fertiggestellt worden. Nun können alle Vereine hier ihre erhaltenswerte Gegenstände und Unterlagen sicher lagern. Im Herbst wurde mit einigen Helfern unter Anleitung von Sebastian Dudda mehrere hundert Blumenzwiebeln im Dorf gepflanzt . Nun können sich alle auf den Frühling freuen, denn dann heißt es „Wülfte blüht auf“. Auch 2 Ausgaben der Wülfter Dorfinfo wurden in 2017 wieder an alle Haushalte in Wülfte verteilt. Erich Canisius bedankt sich an dieser Stelle bei allen helfenden Händen bei den verschiedenen Aktionen.

Natürlich sind auch für 2018 wieder Projekte geplant. Außer den alljährlichen Aktionen soll im Frühjahr im Park bei der Infotafel ein Willkommensschild aufgestellt werden und im Oktober der Dorfwandertag wieder durchgeführt werden. Ein größeres Projekt, das der Dorfverein umsetzen möchte, ist, den Aussichtspunkt am Bulsterkopf zu erhalten. Der nach Kyrill erschaffene Aussichtspunkt wächst langsam wieder zu. Dort könnte ein Aussichtsturm oder eine Aussichtsplattform errichtet werden, um den Weitblick zu erhalten. Gespräche mit der Stadt Brilon sind hier auch schon erfolgt.

Im Anschluss an die Versammlung gab Jörg Schlüter von der BWT und Mitorganisator der Hansetage 2020 einen Überblick über die Vorbereitungen und Durchführung der Hansetage 2020 in Brilon. Wie sich herausstellte wird dies eine große Aufgabe für Brilon sein, die Tage vom 4.6-7.6.2020 mit mehreren zehntausend Menschen aus vielen verschiedenen Ländern zu stemmen. Hier sind auch die Ortschaften rund um Brilon aufgefordert sich zu beteiligen. Jörg Schlüter sprach deshalb ganz bewusst die Wülfter Bürgerinnen und Bürger an, sich Gedanken zu machen, wie sich das Dorf einbringen könnte.

Quelle: Sabine Arens, Dorfverein Wülfte

