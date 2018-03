Finanzierung von Brillen für Menschen mit wenig Geld

Brilon-Totallokal: Dirk Wiese „Wir müssen jetzt am Ball bleiben, damit eine entsprechende gesetzliche Regelung geschaffen wird.“

brilon-totallokal: Millionen Deutsche sind auf eine Brille angewiesen. Allerdings wird eine solche Sehhilfe von gesetzlichen Krankenversicherungen meist nicht bezahlt, was für einkommensschwache Haushalte ein großes Problem ist.

Dagegen kämpft die Caritas mit einer Petition, bei der fast 22.000 Unterschriften zusammengekommen sind. Darunter sind zahlreiche Unterschriften aus Schmallenberg. Der Sauerländer Bundestagsabgeordnete Dirk Wiese, der dieses Thema schon länger verfolgt, hat in dieser Woche gemeinsam mit einigen Kollegen aus dem Bundestag und Vertretern der Caritas zu diesem Thema eine Diskussion geführt.

„Es freut mich besonders, dass so viele Unterschriften durch die Ehrenamtlichen der Caritaskonferenzen in Schmallenberg gesammelt wurden“, so Dirk Wiese. „Wir müssen jetzt am Ball bleiben, damit eine entsprechende gesetzliche Regelung geschaffen wird.“

Quelle: Irmgard Sander, Wahlkreissekretärin

