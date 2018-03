Kinder-Ferienkurse der VHS in Brilon

Brilon-Totallokal: 10-Finger-Tastschreibkurs

brilon-totallokal: Die VHS Brilon bietet in der zweiten Woche der Osterferien einen Tastschreib-Kurs für Kinder an. Diese erlernen mithilfe einer neuen wissenschaftlichen Methode und viel Spaß innerhalb einer Woche das „10-Finger-Tastschreiben“ am Computer.

Der Kurs richtet sich an Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren und läuft vom Dienstag, 3.4.2018 bis Samstag, 7.4.2018 vormittags von 09.15 bis 11:30 Uhr.

Roboter-Workshop

Ebenfalls in der 2. Ferienwoche findet vormittags von 9.30 bis 12.30 Uhr der Roboter-Workshop statt. Aus Technikbausteinen werden Maschinen und Roboter gebaut, die mit Motoren, LED und Sensoren ausgestattet sind und anschließend mit einem Programm mit graphischer Oberfläche programmiert und zum Laufen gebracht werden, so dass keine Informatikkenntnisse notwendig sind.

Der Kurs startet am Dienstag, 3.4.2018 und endet am Freitag, 6.4.2018, am letzten Kurstag findet ein Rennen statt, bei dem Verwandte und Freunde zuschauen können.

Anmeldungen und Information unter www.vhs-bmo.de, brilon@vhs-bmo und 02961/6416.

Quelle: Michael Morgenroth, VHS Brilon-Marsberg-Olsberg

