Versand der offiziellen Schnadeeinladungen

brilon-totallokal: Die ersten rund 600 Exemplare werden an alte und neue Schnadebrüder in allen sechzehn Bundesländern und auf allen fünf Kontinenten versendet. Die Stadtverwaltung nimmt auch weiterhin gerne Adresse für Schnadeeinladungen entgegen, denn der Versand wird noch bis Mitte Juni laufend fortgesetzt. Der Service ist für die Bürgerinnen und Bürger wie immer kostenlos.

Neben einer Beschreibung des Ablaufes und einem Artikel zur Geschichte des Schnadezuges enthält die Schnadeeinladung auch in diesem Jahr wieder eine Karte, aus der die Wegstrecke, die Entfernungen und die Standorte der Hauptgrenzsteine hervorgehen. Die Karte ist in Zusammenarbeit mit dem Hochsauerlandkreis entstanden. Den Umschlag ziert zum nunmehr sechsten Mal in Folge ein historisches Motiv von Walter Hemming.

Quelle: i.A. Andrea Wind, Stadt Brilon / Bild: Urich Trommer, Schnade 2016

