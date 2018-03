Auf biblischer Spurensuche bis Ostern

Brilon-Totallokal: Die Kinder der Kita st Elisabeth haben während der 40 tätigen Fastenzeit viel über das Leben und Wirken von Jesus gelernt.

brilon-totallokal: Am Aschermittwoch bauten die Kinder zunächst in jeder ihrer vier Gruppen einen Ostergarten auf. In einer kleinen Feierstunde lernten sie die Bedeutung der Fastenzeit und des Aschenkreuzes kennen und die Kinder bekamen das Aschenkreuz auf die Stirn.

„Kehr um und glaub an das Evangelium“, mit dieser Botschaft machten sich die Kinder sich die Kinder dann auf in die Fastenzeit. Erde wurde ausgebreitet und als Zeichen des „neuen Lebens“ wurde Gras gesät, das später aufging.

An jedem Freitag in der Fastenzeit lernten die Kinder dann eine wichtige Station aus dem Leben von Jesus kennen. Den 12 jährigen Jesus im Tempel, Heilung des Blinden Bartimäus, Fünf Brote und zwei Fische, de barmherziger Samariter und Jesus und der Sturm.

Während eines Gottesdienstes feierten die Kinder nun den Einzug von Jesus in Jerusalem. Dazu hatten die Kinder mit ihren Erzieherinnen im Vorfeld Palmzweige gebunden, bei denen auch ein Kreuz aus zwei Ästen zu sehen ist. Der gesegneten Palmzweige finden nun hinter den Kreuzen der Kinder zu Hause das Jahr über einen Platz.

Im Palmgottesdienst lernten die Kinder anhand einer Verklanglichung, die die Kinder während des Musikalischen Nachmittags eingeübt hatten, auch das Evangelium kennen , als Jesus mit dem Esel in Jerusalem einzog. Die Menschen rissen Zweige von den Bäumen, legten ihre Kleider auf die Straße und riefen Hosianna .

In der Karwoche begann zudem jedes Kind der Kita ein Malbuch zu gestalten, in dem die Stationen des Kreuzwegs und der Auferstehung dargestellt und in kindgerechter Sprache erklärt waren. Am Ostersonntag können die Kinder dann zu Hause ihre Osterkerze entzünden.

Nach Ostern wird dann hoffentlich auch der Osterhase die selbstgebastelten Nester der Kinder mit leckeren Schokoeiern füllen.

Quelle: Manuela Elias, Kindertageseinrichtung St. Elisabeth

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon