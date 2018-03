Aktive Grundschüler auf Punkte- und Pokaljagd

Brilon-Totallokal: In seiner 31. Auflage fand jetzt der Schwimmwettkampf der Grundschulen statt – und zwar im AquaOlsberg

brilon-totallokal: Olsberg. Neben der gastgebenden Kardinal-von-Galen-Grundschule gingen die Teams der Grundschulen aus Winterberg, Hallenberg, Siedlinghausen, Medebach, Bruchhausen, Bigge und Nuttlar an die Startblöcke.

Beim Wettkampf wurden die Disziplinen 50 m Brust, 25 m Kraul, 25 m Brust, 4 x 25 m Freistil, 20 m Rücken, 3 x 20 m Lagen und Ausgleiten von den Mädchen- und den Jungenmannschaften absolviert. Alle Schwimmer waren engagiert bei der Sache, wenn auch die Wetterverhältnisse anfangs dafür gesorgt hatten, dass die Schulen aus den Hochlagen etwas verspätet ankamen.

Das sportliche Ziel: Möglichst viele Punkte ergattern – und damit der eigenen Schule den begehrten Wanderpokal zu sichern. Dabei zeichnete sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den Jungen aus Bigge, Winterberg und zeitweise auch Olsberg ab. Am Ende durften die Jungen aus Winterberg jubeln, sie gewannen mit 141 Punkten knapp vor den Jungen aus Bigge, welche 139 Punkte erreichten und damit letztendlich Olsberg (120 Punkte) auf den dritten Rang verwiesen.

Bei den Mädchen gab es einen ungefährdeten Erfolg der Schwimmerinnen aus Olsberg (162 Punkte), die wie in den vergangenen Jahren den Wanderpokal mit in ihre Schule nehmen konnten. Zweitplatzierte wurden hier die Schwimmerinnen aus Winterberg, die sich mit 143 Punkten vor Bigge (137 Punkte) setzen konnten. Besonders hervorzuheben ist noch auf der 50m-Brust-Strecke der Mädchen die Zeit der Olsbergerin Amelie Bunse. Mit 49,9 Sekunden war sie so schnell wie kein anderes Mädchen in den vergangenen 15 Jahren auf dieser Strecke bei den Schulwettkämpfen unterwegs.

In der Wertung der „kleinen Schulen“ erhielten die Mädchen und die Jungen aus Siedlinghausen und die Jungen aus Bruchhausen die vom Malerbetrieb Vorderwülbecke aus Gevelinghausen gesponserten Preise.

Zur Siegerehrung waren eigens die Schulrätin des Hochsauerlandkreises, Martina Nolte, und Olsbergs Bürgermeister Wolfang Fischer gekommen. Die Schulrätin lobte Anstrengungsbereitschaft und Engagement aller Schülerinnen und Schüler. Bürgermeister Fischer überbrachte den Kindern die Grüße seiner Amtskollegen aus den anderen teilnehmenden Städten und zeigte sich vom Einsatz aller Schwimmer begeistert.

Jetzt heißt es wieder trainieren für das nächste Jahr, denn im März 2019 werden die Pokale wieder neu vergeben, dann im Oversum Winterberg.

Foto: Schulrätin Martina Nolte und Bürgermeister Wolfgang Fischer überreichten den erfolgreichsten Teams die begehrten Wanderpokale.

Bildnachweis: Kardinal-von-Galen-Grundschule Olsberg

Quelle: i.A. Angelika Beuter, Hochsauerlandwasser GmbH

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon