TSV D-Jugend ist Vizemeister!

brilon-totallokal: Olsberg. Im letzten Handballspiel der Saison sicherte sich die männliche D-Jugend des TSV Bigge-Olsberg in Wickede mit einem deutlichen 10:26 Sieg den Vizemeistertitel. Hochmotiviert und kämpferisch gingen die Jungs schnell mit 1:5 in Führung und bauten diese zur Halbzeit auf 5:11 aus.

Von der Aussicht auf den Vizemeistertitel getragen legte der TSV in der zweiten Halbzeit nochmal zu und kam durch schnelles Spiel und gute 1gegen1 Aktionen immer wieder zum Torerfolg. Die letzten Sekunden wurden von der Bank runter gezählt und beim Schlusspfiff wurde auf dem Mittelkreis gemeinsam der Vizemeistertitel gefeiert. Die Meisterschaft sicherte sich mit starken 31:1 Punkten der Vfs Warstein, die ihren einzigen Punktverlust am Wochenende zuvor gegen den TSV hinnehmen mussten.

„Der zweite Tabellenplatz ist ein hervorragendes Ergebnis“, so Trainerteam Sandra Körner und Nina Rüther, „zumal das Leistungsniveau der neun Mannschaften der Gruppe sehr stark war und sehr eng zusammen lag.“



Für den TSV spielten: Robin Hartwig (TW), Mustafa AlHassan(2), Louis Köster, Malte Metten(6), Stjepan Pavic(8), Jimi Sprink, Jimmy Trippe(9), Jonathan Föckeler(1), Max Körner, Sean Rüther, Nils Brasse

Quelle: Karen Rüther

