Brilon: VHS Zeichenkurs

Brilon-Totallokal: Briloner Motive

brilon-totallokal: In diesem Kurs lernen die Teilnehmer an zwei Veranstaltungstagen, wie man ein „Briloner“-Motiv mit den richtigen Proportionen und Elementen wie Licht-Schatten zu Papier bringt.

Ziel ist ein freies, lebendiges Zeichnen anhand bekannter Briloner Fotomotive. Am Kursende soll jeder Teilnehmende mindestens eine fertige Zeichnung seines Wunschmotives erstellt haben. Der Kurs findet jeweils am 13. und 14. April von 16 bis 20 Uhr in Brilon statt. Information und Anmeldung: VHS Brilon 02961-6416 oder www.vhs-bmo.de

Quelle: Michael Klaucke, VHS Brilon Marsberg Olsberg

