Heinrich Lübke Schule in Brilon: Wenn die Tochter mit dem Vater….

Judoprüfung im TV Brilon

brilon-totallokal: Entgegen dem üblichen Trend „Wenn der Vater mit dem Sohne“, hat es die Judoabteilung des TV Brilon in etwas anderer Manier geschafft: Nämlich, wenn die Tochter mit dem Vater… Sport treibt. Leonie Engelmann ist seit 2016 fleißige Trainingsteilnehmerin und Kämpferin in der Judoabteilung.

Im Januar 2018 folgte der Vater Jürgen Engelmann und nimmt seitdem am Judotraining für Erwachsene teil.

Am 21.März 2018 bestand Jürgen seine erste Judo-Prüfung und darf nun den weiß-gelben Gürtel zu seinem Judogi tragen.

Herzlichen Glückwunsch – wir sind sehr stolz auf dich!

Jürgen kann nun also aus eigener Erfahrung die Anstrengungen und Aufregung seiner Tochter Leonie (U12) beim Training nachempfinden. „Durch diese gemeinsam geteilten Erfahrungen entsteht eine tiefe Verbindung zwischen Eltern und Kindern, die manche schwierige Phase leichter werden lässt“ berichten die Trainer aus eigener Erfahrung. Das Training für Judoka im Erwachsenenbereich findet jeden Mittwoch ab 19:15 Uhr in der Heinrich Lübke Schule in Brilon statt. Die nächste Trainingseinheit beginnt nach den Ferien am 11. April. Wir freuen uns über weitere Interessierte Sportbegeisterte. Wie Jürgens Beispiel zeigt, kann man auch als Späteinsteiger schnell Spaß am Judo finden und dabei erfolgreich sein. Die erfahrenen und empathischen Trainer finden für jedes Alter und für jeden Grad an körperlicher Fitness einen freudebereitenden Weg zum Judo. Fotografin: Alice Engelmann „mit Trainern“ (von links nach rechts) Karl Gössling, Jürgen Engelmann, Leszek Graczyk Quelle: Anita Vorderwülbecke, TV Brilon- Abteilung Judo

