Viertklässler experimentieren und forschen zum Thema „Strom“

Eine außergewöhnlicher und spannender Schulvormittag zum Thema Strom…

brilon-totallokal: Die Klassen 4a und 4b der St. Martinusgrundschule in Bigge waren mit ihren Klassenlehrerinnen Frau Markmann und Frau Brandenburg der Einladung von Herrn Blei, Physiklehrer am Berufskolleg Olsberg, gefolgt und verbrachten dort einen außergewöhnlichen und spannenden Schulvormittag zum Thema Strom.

Herr Blei griff die in der Schule bereits vermittelten Kenntnisse auf und erweiterte sie, indem die Kinder zunächst über „Gewitter“ in die Thematik eingeführt wurden. Anschließend konnten sie von ihren selbstgebauten Stromkreisen eine Schaltskizze am PC erstellen und somit den Stromfluss simulieren. Unterstützt wurden die Grundschüler dabei von angehenden physikalisch-technischen Assistenten, Schüler von Herrn Blei. Die Kinder hatten im Anschluss die Möglichkeit ihre Schaltskizze auszudrucken um damit ihre Unterlagen zu vervollständigen.

Des Weiteren erfuhren die Grundschüler in einem Experiment anschaulich den Aufbau und die Funktionsweise einer Batterie. Sie stellten ein Modell einer Batterie selbst her und konnten die Spannung am Messgerät ablesen. Ein weiterer wichtiger Aspekt war die Erörterung und Diskussion von Gefahrenquellen im Umgang mit Strom.

Zum Ende des Vormittags hatten die Kinder die Gelegenheit, Herrn Blei Fragen zum Thema zu stellen, die vor Ort und auch nachträglich per Mail beantwortet wurden. Als Andenken an diesen interessanten und informativen Schulmorgen und zur weiteren Vertiefung des Themas bekamen die Grundschüler Teile von Solarzellen und eine geöffnete Batterie mit zur Schule.

Die Schülerinnen und Schüler der St. Martinusgrundschule und ihre Lehrerinnen bedanken sich auf diesem Weg nochmals herzlich für die gute Kooperation und für das Engagement des Physiklehrers und bei seinen Schülern, die ihn tatkräftig unterstützt haben.

Quelle Text + Bild: Eva Düppe, Sekretariat / St. Martinus-Schule Kath. Grundschule Bigge

