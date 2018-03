Wie sehen moderne Bezahl-Systeme in der Zukunft aus?

Brilon-Totallokal: Workshop „Payment im Wandel“ in Winterberg für Handel und Gastronomie

brilon-totallokal: Winterberg. Ist das Bezahlen mit der EC-Karte eigentlich noch zeitgemäß? In Deutschland schon, in anderen Ländern wie China schon längst nicht mehr. Dort wird mittlerweile mit dem Smartphone bezahlt. Die Digitalisierung macht es möglich, „Payment“ lautet das Stichwort. Und diese technische Entwicklung wird auch vor Deutschland, dem Einzelhandel, aber auch der Gastronomie nicht Halt machen. Umso wichtiger ist es, sich mit den neuen und kommenden Möglichkeiten, rechtzeitig auseinanderzusetzen. Die beste Gelegenheit dazu bietet sich beim Workshop „Payment im Wandel“ im Rahmen des Einzelhandelslabors Südwestfalen am 10. April von 10 bis 14 Uhr im Panorama-Raum der Tourist-Information Winterberg.

Referenten erklären Entwicklungen und Lösungen

30 Plätze stehen insgesamt zur Verfügung, noch sind ein paar Restplätze frei. „Der Titel lautet zwar Payment-Lösungen für den Einzelhandel sowohl vor Ort als auch online, dieses Thema wird in unserer Ferienregion aber auch immer interessanter für die Gastronomie und Hotellerie. Denn der Wandel beim Bezahlen kommt garantiert auch “, sagt Wirtschaftsförderer Winfried Borgmann.

Wie sieht eigentlich der moderne Zahlungsverkehr aus? Was steckt hinter dem Begriff „Payment“? Welche technischen Voraussetzungen müssen erfüllt werden? Wie hoch sind die Kosten? Welche Vor- und Nachteile sind mit den modernen Zahlungsmethoden wie paydirekt, Paypal, Amazon Pay und Co. verbunden? Wie steht es um das Thema Sicherheit und Datenschutz? Diese und andere Fragen werden von den Referenten Thomas Kempf (S-Payment) sowie Fabian Glamann (PayPal) beantwortet. Und sie erklären moderne Payment-Lösungen direkt vor Ort und online.

Seminar ist kostenlos, Anmeldung online möglich

Der Workshop „Payment im Wandel“ geht auf die aktuelle Bezahlsituation im stationären Handel ein. Er beleuchtet sowohl die Bedürfnisse des Konsumenten als auch die des Händlers. Zudem wird ein Ausblick auf Bezahloptionen wie das kontaktlose Bezahlen oder das Bezahlen via Handy gegeben und die damit verbundene Chance für den Händler mehr Service sowie mehr Flexibilität zu bieten und zugleich Kosten zu sparen. Anmeldungen für diesen Workshop am 10. April sind noch möglich online über die Webseite des Einzelhandelslabors unter www.einzelhandelslabor.de/termine/payment-loesungen-fuer-den-einzelhandel/. Das Seminar ist kostenlos.

Das Seminar in Kürze:

Datum: 10. April 2018 von 10 bis 14 Uhr im Panorama-Raum der Tourist-Information, Am Kurpark 4, 59955 Winterberg

10.00 Uhr Begrüßung und Vorstellungsrunde

10.10 Uhr Einführung durch die Uni Siegen zum Thema aktuelle Zahlungsmittel in Deutschland im Jahr 2018 und darüber hinaus

10.30 Uhr Vortrag durch Thomas Kempf von der Firma S-Payment mit anschließender Diskussion

Die Marktbedeutung von Bargeld heute

Die Kunden, die Händler und ihre aktuellen ‚Devices‘

Die Vorzüge von Bargeld und E-Cash (mit einem besonderen Fokus auf ELV, girocard, girocard-kontaktlos & Kreditkarten

11.45 Uhr Mittagspause

12.15 Uhr Vortrag durch Fabian Glamann von der Firma PayPal mit anschließender Diskussion

Die Entwicklung und aktuelle Bedeutung von Onlinebezahlsystemen

Die Erwartungen und Anforderungen von Käufern und Händlern

Die spezifischen Chancen und Lösungen für den Einstieg in den Onlinehandel

13.30 Uhr Zusammenfassung der Ergebnisse mit anschließender Diskussionsrunde zu den generellen Problemen

14.00 Uhr Ende der Veranstaltung

Quelle: Ralf Hermann / Die Redaktionsbude

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon