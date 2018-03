Bilder, die eine große Faszination auf den Betrachter ausüben – Ausstellung in der Sparkasse Hochsauerland!

Brilon-Totallokal: Bilder, die berühren – Ausstellung „Deadline“ in der Sparkasse Hochsauerland

brilon-totallokal: Zahlreiche Gäste hatten sich am 22.3.2018 bei der Eröffnung der Ausstellung „Deadline“ in der Sparkasse Hochsauerland eingefunden und ihre Erwartungen wurden mehr als übertroffen. Bilder, die eine große Faszination auf den Betrachter ausüben und eine musikalische Darbietung, die das Publikum begeisterte – all das bot Kati von Schwerin. Die Künstlerin ist ein vielbeschäftigtes Multitalent. Sie studierte Malerei, besitzt einen Abschluss in Philosophie und ist als Musikerin, Sängerin und Komponistin unterwegs. Zusammen mit ihrem Gitarristen Johannes Schwitalla präsentierte sie u.a. Songs wie „Final act“, „Remedy“ und „Sing about us“. Die zierliche junge Frau, die sehr sympathisch wirkt, überraschte mit einer ausdrucksstarken und kraftvollen Stimme. Ihre Fans können sich schon jetzt auf ihr neues Album freuen, das sie demnächst fertig stellen wird.

Comedian Jürgen Bangert hielt die Laudatio!

„Kati von Schwerin war das erste Blind Date meines Lebens.“ Comedian Jürgen Bangert, der die Laudatio auf die Künstlerin hielt, erzählte von seinem ersten Treffen mit Kati. Er hatte sich vor ein paar Jahren mit einem Freund in Düsseldorf verabredet. Dieser konnte aber erst später kommen und hatte deshalb eine junge Frau „vorgeschickt“, und diese entpuppte sich als Kati von Schwerin. Eine besondere Freude also für Jürgen Bangert, sein „Blind Date“ von damals wieder zu treffen. „Man wird schon ehrfürchtig, wenn man die Bilder betrachtet“, resümierte der Laudator und fragte die Künstlerin nach ihrem Lieblingswerk. Das Bild „in mint condition“ (Öl/Kreide auf Leinwand) gehört für Kati zu ihren Favoriten. Auf ihren Selbstportraits wirke sie oft traurig, stellte Jürgen Bangert fest. „Ich bin eben mehr eine introvertierte Person“, erklärte die Künstlerin, deren Werke man in Richtung Pop Art einordnen kann.

„Letztendlich ist es mir aber wurscht, wie man meine Werke sieht.“

Sie unterwirft sich keinen Normen und überlässt es dem Betrachter, ihre Bilder in gewisse Kunstrichtungen einzuordnen. Ausstellungen wie beispielsweise in Düsseldorf und München waren sehr erfolgreich und vor kurzem war sie auf der einzigartigen Kunsttour „TEASE“ ( Transatlantic Exhibition of Art in the South East) in den USA. Diese Tournee – initiiert vom deutschen Konsulat in Carolina – hat zum Ziel, die Kunst zweier Kontinente nebeneinander zu präsentieren. „ Wir waren insgesamt vier Künstler und haben innerhalb einer Woche vier verschiedene Städte in den Südstaaten bereist – eine tolle Erfahrung“, so Kati von Schwerin.

Der Erlös der Vernissage geht an den Caritas-Verband Brilon, der damit das ehrenamtliche Projekt „Warenkorb“ unterstützt. Ulrich Schilling (Caritas-Koordinator) konnte einen Scheck entgegennehmen, der von der Sparkasse Hochsauerland auf 1.500,00€ aufgerundet wurde.

Die Ausstellung dauert vom 22. März bis 3. Mai 2018 und kann während der Öffnungszeiten der Sparkasse Hochsauerland besucht werden ( montags bis donnerstags von 8.30 bis 17.30 Uhr, freitags von 8.30 bis 15.30 Uhr und samstags von 8.30 bis 12.30 Uhr).

Quelle Text + Bild: Ursula Schilling

