Frühjahrskonzert des Musikvereins Bruchhausen

Brilon-totallokal: Frühjahrskonzert in der Schützenhalle Bruchhausen

brilon-totallokal: Bruchhausen. In gewohnter Weise veranstaltet der Musikverein Bruchhausen am Samstag den 14. April 2018 sein traditionelles Frühjahrskonzert. Neben dem großen Orchester, unter der Leitung von Volker Hammer und Niklas Schnier, hat auch das Jugendblasorchester wieder eine Reihe unterhaltsamer Stücke für alle Besucher eingeübt. Das Jugendblasorchester wird geleitet von Andreas Schröder und besteht aus allen sich in der Ausbildung befindenden Musikern.

In diesem Jahr unternehmen wir einen kleinen Streifzug durch die jüngere Musikgeschichte, wobei wir uns hauptsächlich auf die zweite Hälfte des vorigen Jahrhunderts konzentrieren. Wir streifen zum Beispiel die 60er mit den Beatles, die 70er mit der Filmmusik „The Children of Sanchez“, die 80er mit Michael Jackson und The Police und die 90er mit dem Soundtrack zu „Robin Hood“. Aber keine Sorge, auch Liebhaber von Polka- und Marschmusik kommen auf ihre Kosten. Außerdem bekommen auch unsere Gesangssolisten die Gelegenheit, sich zu präsentieren, zum Beispiel bei „The Rose“ aus dem gleichnamigen Film. Und dass unser Dirigent Niklas aktuell Schützenkönig in Bruchhausen ist, das werden wir natürlich auch besonders würdigen! Nach dem Konzert möchten wir gerne noch mit unseren Gästen feiern. Dazu gibt es Tanz- und Unterhaltungsmusik. Für das leibliche Wohl ist ausreichend gesorgt. Wir freuen uns, Sie in der Bruchhauser Schützenhalle begrüßen zu dürfen! Beginn ist um 19:30 Uhr.

Quelle: Dina-Marie Hanxleden

